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Тяжелые воспоминания о войне до сих пор вызывают слезы

  • 20/04/2025, 17:30

Даже спустя десятки лет после Великой Победы выжившие в фашистской оккупации не могли без слез вспоминать те страшные дни

Тяжелые воспоминания о войне до сих пор вызывают слезы

С самых первых дней Великой Отечественной войны огромная территория СССР была оккупирована. Миллионы мирных людей оказались под властью врага, который чувствовал себя полноправным хозяином их земель, домов и жизней… И этот «хозяин» был зол и абсолютно безжалостен. О том, что пришлось пережить во время войны родным, вспоминает директор бизнес-портала Infopro54 Татьяна Краснова.

— С маминой стороны все родственники столкнулись с войной лицом к лицу. Они жили в хуторе Варламовка под Сталинградом. Немцы захватили их деревню: всех жителей, включая женщин, детей и стариков, выгнали из домов. Целыми семьями люди ютились на сеновалах и в крошечных сараях. На руках — дети, свои и родственников, воевавших на фронте. Кроме того, зачастую брали к себе соседей, оставшихся без крыши над головой. И было очень голодно.

Кулешова Ольга Ивановна

Кулешова Ольга Ивановна с 4 детьми в оккупации в Варламовке под Сталинградом

Немецко-фашистские мерзавцы не считались ни с кем и ни с чем, не знали ни жалости, ни сострадания. Они гоняли местных жителей на работу, отнимали у них вещи, скот и еду. Издевались, насиловали и убивали. Хотя и среди них попадались сочувствующие, которые изредка давали еду.

В нашей семье не принято было много говорить о войне. Вернее, бабушки и дедушки не любили эту тему: слишком тяжелой она была для них. Но если начинали делиться воспоминаниями о тех событиях, то были очень немногословны. Сердце разрывали подробности о зверствах, которые чинили немцы в их деревне.

Лыгина Елизавета Федоровна

Лыгина Елизавета Федоровна, бабушка моей мамы. Ее сын Лыгин Валентин боролся с фашистами в составе партизанской группы. Был расстрелян на ее глазах

Старший брат моего дедушки по маминой линии был инвалидом. Он не смог пойти на фронт, поэтому примкнул к партизанскому движению: помогали раненым, прятали их, добывали медикаменты и продукты, устраивали диверсии. Но их поймали. Смотреть на казнь согнали всех жителей хутора, в том числе матерей. Ребят поставили на краю вырытой ими же могилы и расстреляли. Трое суток родственникам не давали забрать тела, чтобы похоронить.

Мамина мама Антонина Лыгина до войны окончила Сталинградский педагогический институт и работала учительницей. Когда началась война, она уехала в Сталинград и пошла на тракторный завод, где в эти годы начали выпускать и восстанавливать танки. Работа не останавливалась даже в ходе знаменитой Сталинградской битвы. Завод был одной из важнейших целей фашистов, куда бросили все силы. Бабушка рассказывала, что заводчане продолжали собирать и ремонтировать танки под обстрелами и бомбежками, даже когда линия фронта подошла вплотную к цехам. Доходило до того, что в одном цехе кипела работа, а в соседних — шли бои. В конце войны бабушка работала в госпитале.

Николай Андреевич Шатунов

Николай Андреевич Шатунов

Многие из нашей семьи воевали на фронте. Младшая сестра бабушки Антонины Евгения вступила в ряды Красной Армии сразу же после гибели мужа в первые дни войны: он служил на границе. Кстати, на фронте Евгения встретила своего второго мужа Николая Шатунова, в мирной жизни работавшего в строительстве. Вместе они дошли до самого Берлина. Как потом рассказывали нам, по пути туда взрывали мосты, а на обратном — восстанавливали. После войны они приехали в Новосибирск по долгу службы, здесь и остались.

Дед по отцовской линии Иван Лысенко — коренной сибиряк тоже пошел воевать в 41-м. В мирной жизни работал водителем, поэтому на фронте, будучи военным шофером, возил на передовую снаряды, еду и другие необходимые бойцам вещи. Погиб он под Москвой, когда во время очередного боя вез бойцам снаряды и попал под шквальный артиллерийский огонь. К сожалению, не сохранилось ни одной его фотографии.

Боевой путь дедушки по маминой линии Виктора Лыгина прошел почти через всю войну. Он тоже ушел на фронт в 1941-м году. Было тогда ему 18 лет. В марте 1945-го года, во время Балатонской оборонительной операции в Венгрии, получил тяжелейшее ранение и контузию, в результате которой полностью потерял зрение. Его комиссовали, и всю последующую жизнь он провел в темноте. Дед был награжден орденами и медалями. С бабушкой они поженились уже после войны, и их отправили восстанавливать полностью выжженное фашистами поселение между Калачом-на-Дону и Ростовом. Там они и остались жить.

проект Память

Я по-настоящему горжусь своими родными — каждый из них внес свой вклад в Победу: они героически сражались на передовой, женщины и дети, работая в тылу, обеспечивали фронт провизией и оружием, а люди, которые попали в оккупацию, не сломались. Низкий поклон им всем!

Фото из личного архива


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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : победа над фашизмом память День Победы Великая Отечественная война 80 лет победы ВОВ


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