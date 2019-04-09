У автосалона на ул. Дачной новый хозяин

Здание на ул. Дачной в Новосибирске, где размещался один из автосалонов автодилера ЗАО «Макс Моторс Проект», продано за 76.5 млн рублей. Торги прошли в рамках банкротства ООО «Макс моторс проект».

Согласно сообщению о результатах торгов, размещенных конкурсным управляющим компании ЗАО «Макс моторс проект» Михаилом Емельяновым, единственным участником торгов стало ООО «Прорыв» новосибирского девелопера Дмитрия Башмакова.

Площадь основного помещения автосалона порядка 2 тыс. кв. м. Кроме салона, в лот вошел земельный участок в 3,9 тыс. кв. м.

— У единственного участника торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, — говорится в сообщении.

ООО «Прорыв» образовано в 2013 году. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Учредителем и директором компании является Дмитрий Башмаков.

Фото: vk.com/maksmotors