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«НАЗ им В.П. Чкалова» планирует заработать на мусоре

На территории предприятия планируется разместить линии по сортировке и переработке ТКО.
  • 09/04/2019, 10:52
Автор: Юлия Данилова
«НАЗ им В.П. Чкалова» планирует заработать на мусоре
Объем инвестиций в проект составит около 50 млн рублей, прибыль от реализации ТКО на переработку — около 15,5 млн рублей в год.

— У нас на «Новосибирском авиационном заводе» образуется около 13 тысяч кубов ТКО год. На размещение и транспортировку ТКО, а также на оплату за вредное воздействие на окружающую среду у нас уходит около 6,1 млн рублей в год. Как и на многих промпредприятиях, тот объем ТКО, который мы могли бы получать в виде прибыли, уходит у нас из рук. Именно поэтому мы планируем на территории завода перерабатывать бумагу, пластик, дерево и дальше использовать это сырье в качестве получения дополнительной прибыли, — сообщил на заседании секции «Переработка отходов в современном городе» в рамках форума «Городские технологии» начальник управления развития производственной системы Филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им В.П. Чкалова» Сергей Веселов.

Цель реализации проекта — создание системы утилизации отходов, при котором полезные и пригодные для повторного использования компоненты используются, снижаются расходы на транспортировку отходов, осуществляется раздельный сбор мусора. Сейчас на территории предприятия существует много площадок, где ТКО не сортируются.

— Мы предполагаем, что из 13 тысяч кубов ТКО, которые образуются на предприятии, 50% будут использоваться в переработке, и мы сможем получать от этого определенную прибыль. Затраты, связанные с утилизацией и транспортировкой ТКО, мы также планируем сократить вдвое — до 3 млн рублей. Объем инвестиций в проект составит около 50 млн рублей, прибыль от реализации ТКО на переработку — около 15,5 млн в год, то есть в течении трех лет мы должны выйти на окупаемость проекта, — пояснил Веселов.

Он напомнил, что реализуя этот проект, предприятие выполняет распоряжение правительства РФ, а также поручение президента РФ о более бережном отношении к ресурсам.

— Сегодня проект состоит из 11 фаз. В них входит создание площадки для переработки ТКО на территории предприятия, разделение ТКО. Сейчас идет фаза технико-экономического обоснования и определения источников финансирования проекта. Оборудование, которое мы планируем закупить, уже также понятно, — перечисляет Сергей Веселов. — На предприятии достаточно большой объем деревянных отходов, которые мы планируем дробить и прессовать в брикеты. Их будем продавать или использовать на своих отопительных установках. На второй линии планируется разделяться бумагу и пластик. Бумага будет пропускаться через шредер, так как предприятие является закрытым. Пока хотим продавать полученное сырье, но в перспективе у нас есть планы по его самостоятельной переработке. Пластик будет разделяться на пластик низкого и высокого давления.

По оценкам Веселова, рисков по технической части в проекте нет. С точки зрения организации его реализация позволит приучить коллектив предприятия к раздельному сбору ТКО. Веселов полагает, что на это уйдет около года.

Фото: редакции

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