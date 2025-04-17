У каждого в Великую Отечественную войну был свой фронт

Как поётся в известной песне: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…». Великая Отечественная война отразилась на каждой семье. Депутат Госдумы Александр Аксёненко поделился двумя семейными историями, в которых отразилась судьба всей нашей огромной Родины — историей жизни прадедов Емельяна Фёдоровича Аксёненко и Михаила Савватеевича Попова.

Фронтовая страничка

— Изначально род Аксёненко жил в с. Иванищевичи Могилёвской губернии (Белоруссия). В 1908 году семья в ходе Столыпинской аграрной реформы переселилась в Сибирь. Её новым домом стала деревня Ново-Александровка Мошковского района Новосибирской области. И в Белоруссии, и в Сибири мои предки возделывали землю, растили хлеб.

Емельяну Фёдоровичу на момент переселения в Сибирь было три года. Его мы и считаем основателем сибирской ветви нашей семьи. В 21 год он женился на Анне Степановне Яковлевой, а затем совершил судьбоносный для нашей семьи выбор, отразившийся на нескольких её поколениях — устроился на работу в Мошковскую дистанцию пути Томской железной дороги.

Размеренную жизнь семьи Аксёненко и всей Родины прервала Великая Отечественная война. В первые же месяцы Емельян Фёдорович отправился на фронт. На тот момент ему было 36 лет. Дома главу семьи остались ждать жена и семеро детей — как говорится, мал мала меньше. Младшая, Зиночка, войну не пережила…

Рядовой Аксененко Емельян Федорович служил заряжающим 1605-го аэродромного полка ПВО 2-й воздушной армии. Именно зенитчиком он прошёл всю войну, участвовал в отражении 12 воздушных атак вражеской авиации, в ходе которых было сбито 2 самолёта противника.

Емельян Фёдорович был награждён медалями «За отвагу» и «За победу над Германией». Домой, к любимой жене и детям, он вернулся после демобилизации — в самом конце осени 1945 года.

В родном районе он продолжил работать на железной дороге, до самой пенсии трудился кочегаром в паровозном депо Новосибирск-1,2.

Труженик тыла

Михаил Савватеевич Попов был моим прадедом по линии матери моего отца. Родился он в с. Тальменка Барнаульского уезда Томской губернии в 1895 году.

Повоевать с немцами ему также пришлось немало, но во время Первой Мировой войны. Тогда он защищал Родину на Рижском направлении.

В 1920 году Михаил Савватеевич стал приёмщиком зерна в Тальменской заготконторе и более 35 лет трудился в различных пунктах Заготзерна Алтайского края и Новосибирской области, пройдя за это время путь от простого рабочего до начальника хлебозаготовительного пункта.

В годы Великой Отечественной войны его фронт был в тылу — важно было накормить армию, работать сверхурочно, напрягая силы, но давать бойцам как можно больше хлеба. Этим мой прадед и занимался вместе с тысячами других советских крестьян. В 1946 году заслуги Михаила Савватеевича были отмечены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Свой трудовой путь Михаил Савватеевич закончил в Искитимском районе — директором Евсинского элеватора Новосибирского областного Управления Хлебопродуктов. Его жена Мария Семёновна (в девичестве Черненко) родила прадеду двух дочек.

Остальные члены большой семьи Аксёненко также доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной или помогали Родине своей работой в тылу.

Автор фото: Андрей Сегеда