У россиян теперь появилась возможность объявить себя банкротом без суда

С 1 сентября должник по кредитам (физлицо) может объявить себя банкротом без суда и бесплатно.

Воспользоваться процедурой смогут россияне с долгом от 50 тысяч рублей и не превышает 500 тысяч рублей при условии, что судебные приставы не обнаружили у потенциального банкрота средства или имущество, которыми можно погасить долг.

Напомним, сейчас объявить себя банкротом можно, если у тебя сумма долга более 500 тысяч рублей и только через суд. Процедура стоит около 100 тысяч рублей.

По упрощенной схеме, достаточно обращения в МФЦ с заявлением о признании человека банкротом во внесудебном порядке. После проверки сотрудник МФЦ примет решение об инициировании процедуры.

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