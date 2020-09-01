Объявлены открытые направления тем итогового сочинения на 2020/21 учебный год

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах утверждены пять открытых направлений тем сочинения на 2020/21 учебный год, они были объявлены в ходе VII Общероссийского родительского собрания, сообщили в пресс-службе Рособорнадзора.

В этом году выпускникам стоит готовиться по следующим направлениям:

«Забвению не подлежит» (исторические события, общественные явления, произведения искусства, память о которых не имеет срока давности);

«Я и другие» (человек среди людей; проблема конфликта, понимания, что значит «быть собой»);

«Между прошлым и будущим: портрет моего поколения» (культурные запросы, литературные пристрастия, жизненные оценки, отношения с семьей и обществом);

«Время перемен» (тема изменений, открытий, вызовов, стоящих перед человеком и человечеством);

«Разговор с собой» (внутреннее пространство человека и словесные способы его исследования – вопросы, которые человек задает себе; внутренние переживания; тема совести).

Отмечается, что основной срок написания итогового сочинения в новом учебном году — 2 декабря 2020 года. Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов станут известны за 15 минут до его начала по местному времени.

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