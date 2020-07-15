У студентов НГТУ НЭТИ появится спортивно-оздоровительная база в Заельцовском бору

— Раньше наши усилия были сконцентрированы на других проектах развития материально-технической базы: благоустройство кампуса, ремонт студенческих общежитий, реконструкция инновационно-технологического центра, ремонт фасадов главного корпуса, строительство футбольной площадки и многое другое. Теперь, когда эти проекты находятся в стадии завершения, мы можем переключить свое внимание на создание спортивно-оздоровительной базы на нашем участке в Заельцовском бору. Нам важно иметь такую базу в непосредственной близости от города, ведь не всегда студенты и сотрудники могут потратить большое количество времени на дорогу в наши дальние базы Эрлагол и Шарап. К тому же, мы сможем проводить там спортивные соревнования, научные конференции, студенческие праздники, — цитирует ректора НГТУ НЭТИ Анатолия Батаева пресс-служба университета.

По его словам, вуз планирует ежегодно вкладывать в развитие базы 10-15 млн рублей.

В университете рассказали, что участок на берегу реки Объ площадью 3,3 Га находится в оперативном управлении НГТУ НЭТИ после передачи вузу территории бывшего пионерского лагеря.

— Длительное время университет оформлял разрешение на снос расположенных на нем ветхих строений. В апреле 2020 года университет получил это разрешение и теперь имеет возможность разработки проекта новой базы. Сейчас там проводится расчистка территории от валежника и зарослей кустарника. Работы проводятся силами студенческого отряда НГТУ НЭТИ и преподавателей-энтузиастов. Осенью к ним сможет подключится широкий круг студентов университета, свой вклад в создание базы внесут и сотрудники НГТУ НЭТИ. База примет первых гостей летом 2021 года, с каждым годом она будет расширяться, чтобы принимать все больше отдыхающих. Название для новой базы пока не придумано, — уточнили в пресс-службе.

На территории базы появятся комфортабельные жилые помещения и спортивные объекты с современным оборудованием. По словам ректора НГТУ НЭТИ, задача проекта – сделать одну их самых комфортабельных и современных студенческих баз в России. Впоследствии опыт благоустройства этой базы будет перенесен на другие базы отдыха университета – Шарап и Эралгол.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ