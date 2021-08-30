У вас нет язвы или гастрита? Повезло… А может, вы просто давно не обследовались?

— Болезни, связанные с желудочно-кишечным трактом, сегодня одни из самых распространенных. По статистике, с их различными проявлениями сегодня сталкиваются до 90% россиян: изжога, язва, гастриты, полипы, запоры, колиты, онкология и т. д., а то и с букетом из этих заболеваний. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют после 40 лет проходить эндоскопическое обследование ежегодно, чтобы вовремя выявить опасное заболевание, предотвратить его развитие или провести профилактические мероприятия, — говорит директор ООО «Санаторий Парус-Резорт» (PARUS medical resort & SPA) Юлия Шелепенкова.

Статистика, накопленная специалистами санатория, вписывается в общероссийскую тенденцию. У 90% посетителей — проблемы с ЖКТ. Многие о них даже не знают до проведения обследований и просто списывают недомогания, боли и тяжесть в желудке на слишком интенсивный ритм жизни.

— Как мы сегодня питаемся? Большинство — всухомятку. Кто-то успевает нормально поесть один, в лучшем случае два раза в день, а не три-четыре, как положено. Ненормированные сроки приема пищи. Плюс постоянные стрессы. Все это сказывается на состоянии ЖКТ. Очень резко выросла статистика по онкологическим заболеваниям желудочно-кишечного тракта, — рассуждает Юлия Шелепенкова. — Работая с нашими клиентами, мы поняли, что, приезжая на отдых или лечение, люди хотят быстро пройти максимум медицинских обследований в одном месте, чтобы не тратить время на поездки в другие медучреждения. Некоторые гости приезжают из регионов и населенных пунктов, где в принципе в дефиците современное медицинское оборудование — и для них тоже важна комплексность обследования по всем болевым симптомам.

Именно поэтому в санатории PARUS решили дополнить перечень услуг эндоскопическим обследованием.

— Мы закупили современное оборудование, пригласили квалифицированных специалистов, в том числе с большой практикой по выявлению онкологических заболеваний, — говорит директор санатория. — Наши врачи помогают пациенту подготовиться к ФГС, настроиться на эту процедуру. Кроме того, эндоскопическое обследование включает в себя колоноскопию — довольно неприятную вещь, после которой пациенту нужно время для того, чтобы отдохнуть, прийти в себя. У нас это обследование можно будет пройти под общим наркозом. Для этого мы закупили необходимое оборудование, в том числе ИВЛ для экстренных ситуаций, взяли в штат врачей-анестезиологов. То есть все неприятные ощущения от этого обследования мы постарались минимизировать.

Сейчас эндоскопическое обследование в PARUS предоставляется как отдельная медицинская услуга. Ее можно докупить уже во время отдыха или лечения в санатории, а можно получить амбулаторно. Предварительно записаться, а также уточнить полную стоимость услуги вы можете по телефону 8 800 350 56 56 или через форму обратной связи на сайте.

В перспективе в санатории рассчитывают войти в программу ОМС, чтобы предоставлять эндоскопическое обследование жителям близлежащих населенных пунктов: Кудряши, Криводановка, Марусино по полисам обязательного медицинского страхования.

Кроме того, специалисты санатория сейчас разрабатывают специализированные оздоровительные программы с набором услуг по обследованию и лечению ЖКТ в рамках санаторно-курортного лечения. В эти программы войдут и все виды эндоскопического обследования.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

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