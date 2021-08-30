СКАТ для провайдеров: BRAS/BNG и другие полезные сервисы для работы с трафиком

Что такое СКАТ: принципы работы и основные сервисы

СКАТ — Система Контроля и Анализа Трафика, оптимальное решение для провайдера, которого заботит безопасность, производительность и оптимизация трафика. Это устройство по типу Layer-2 на основе серверной архитектуры х86, базируется на программно-определяемом решении. СКАТ соответствует одному из главных требований для тех систем, что используются провайдерами — прозрачность в сети передачи данных.

Существует два способа установки СКАТ:

Внутрь продуктивной сети (В разрыв). Полная интеграция, рекомендуемая поставщику трафика. В этом режиме можно пользоваться всем функционалом системы. Вне продуктивной сети (Зеркало). Нельзя использовать все функции — доступна только фильтрация трафика. Фильтр может применяться с разными целями — для стандартного сбора данных или для выполнения законодательных норм.

Основная причина, по которой всё больше провайдеров переходит на СКАТ — высокая производительность. Программное обеспечение, на котором основана система, мощное и отлично оптимизирует трафик — для пользователя скорость будет равна проводной.

Помимо производительности dpi система СКАТ может предложить провайдеру, а соответственно его абонентам, дополнительные услуги, повышающие качество трафика и контроля над ним:

BNG/BRAS — сервисы удалённого доступа, которые оптимально распределяют абонентский трафик внутри сети провайдера. Обеспечивают высокую степень контроля и экономии ресурсов. CGNAT — ретранслятор, который позволяет снять ограничения IPv4 и перейти на IPv6 без больших проблем. Дополнительно поддерживает DualStuck. Надёжная защита. У СКАТ свои системы файрвола и AntiDDOS, которые как защищают пользователей от внешних угроз, так и пресекают любые нелегитимные действия со стороны абонентов.

Помимо обеспечения максимально достижимой скорости, СКАТ позволяет провайдеру экономить объём (до 25%) — это достигается тонкой системой определения приоритетности трафика. Также система позволяет продвигать саму себя с помощью встроенного инструмента взаимодействия с пользователями — используйте его, чтобы предлагать новые услуги и расширять старые.

BRAS/BNG — главная особенность Системы Контроля и Анализа Трафика

Наличие BRAS (Broadband Remote Access Server) или BNG (Broadband Network Gateway) — основная причина, по которой провайдеру следует обратить внимание на СКАТ и задействовать эту систему для управления трафиком. Эти сервисы-маршрутизаторы отлично справляются с задачей обеспечения абонентского выхода в глобальную сеть из провайдерской, обеспечивая организации большое количество инструментов отслеживания и контроля.

BRAS/BNG раскрывают свой потенциал в «сотрудничестве» с другими сервисами СКАТ, направленными на оптимизацию и упрощение контроля — например, с CGNAT. Оптимизация инфраструктуры, которая достигается использованием всех этих сервисов в комплексе, позволяет существенно экономить.

СКАТ предлагает провайдеру несколько режимов работы своих основных сервисов — они выполняют разные задачи и закрывают большинство потребностей:

BRAS L2 PPPoE. Авторизует абонентов BRAS L2 PPPoE. Поддерживается MAC-адрес или следующие протоколы: MS-CHAPv2, PAP, CHAP. BRAS L2 DHCP. DHCP-сервера заменены Radius-сервером — через него же авторизуются и пользователи, с MAC-адресом. Функции DHCP выполняют fastDPI и fastPCRF. BRAS L2 DHCP (relay agent). Аналогично предыдущему пункту, но DHCP обеспечивает раздачу IP-адресов. BRAS L3 IPo3 (Radius). Radius обеспечивает авторизацию абонентов, действуя через выдачу логина или же уникального IP-адреса. BRAS L3 IPo3 (SHH). Даёт возможность предварительной загрузки соответствия тарифных планов по IP. Чтобы осуществлять динамическую выдачу адресов, необходим переход на Radius (установка монитора).

Каждый из этих режимов предназначен для использования при разных потребностях и возможностях провайдера. Чтобы не ошибиться в выборе, необходимо руководствоваться критериями, определяющими ваши провайдерские услуги для абонентов (скорость, масштаб сети, объём трафика, оборудование в наличии, потенциал роста сети и т.д.

Благодаря BRAS/BNG и другим своим значимым функциям СКАТ на данный момент является одной из наиболее продуктивных, экономных и удобных в использовании систем для обработки трафика. В любом виде она обеспечит максимальную эффективность при минимальных вложениях.