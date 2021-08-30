СКАТ для провайдеров: BRAS/BNG и другие полезные сервисы для работы с трафиком

СКАТ — Система Контроля и Анализа Трафика, оптимальное решение для провайдера, которого заботит безопасность, производительность и оптимизация трафика. Это устройство по типу Layer-2 на основе серверной архитектуры х86, базируется на программно-определяемом решении. СКАТ соответствует одному из главных требований для тех систем, что используются провайдерами — прозрачность в сети передачи данных.
Существует два способа установки СКАТ:
Основная причина, по которой всё больше провайдеров переходит на СКАТ — высокая производительность. Программное обеспечение, на котором основана система, мощное и отлично оптимизирует трафик — для пользователя скорость будет равна проводной.
Помимо производительности dpi система СКАТ может предложить провайдеру, а соответственно его абонентам, дополнительные услуги, повышающие качество трафика и контроля над ним:
Помимо обеспечения максимально достижимой скорости, СКАТ позволяет провайдеру экономить объём (до 25%) — это достигается тонкой системой определения приоритетности трафика. Также система позволяет продвигать саму себя с помощью встроенного инструмента взаимодействия с пользователями — используйте его, чтобы предлагать новые услуги и расширять старые.
Наличие BRAS (Broadband Remote Access Server) или BNG (Broadband Network Gateway) — основная причина, по которой провайдеру следует обратить внимание на СКАТ и задействовать эту систему для управления трафиком. Эти сервисы-маршрутизаторы отлично справляются с задачей обеспечения абонентского выхода в глобальную сеть из провайдерской, обеспечивая организации большое количество инструментов отслеживания и контроля.
BRAS/BNG раскрывают свой потенциал в «сотрудничестве» с другими сервисами СКАТ, направленными на оптимизацию и упрощение контроля — например, с CGNAT. Оптимизация инфраструктуры, которая достигается использованием всех этих сервисов в комплексе, позволяет существенно экономить.
СКАТ предлагает провайдеру несколько режимов работы своих основных сервисов — они выполняют разные задачи и закрывают большинство потребностей:
Каждый из этих режимов предназначен для использования при разных потребностях и возможностях провайдера. Чтобы не ошибиться в выборе, необходимо руководствоваться критериями, определяющими ваши провайдерские услуги для абонентов (скорость, масштаб сети, объём трафика, оборудование в наличии, потенциал роста сети и т.д.
Благодаря BRAS/BNG и другим своим значимым функциям СКАТ на данный момент является одной из наиболее продуктивных, экономных и удобных в использовании систем для обработки трафика. В любом виде она обеспечит максимальную эффективность при минимальных вложениях.
Фото с сайта pixabay.com
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