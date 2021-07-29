У вас осталось 35 дней: успейте запрыгнуть в последний вагон лета

До конца лета осталось чуть больше месяца. Скоро начнется школьная пора, и собраться в поездку всей семьей будет уже сложнее. Поэтому у вас есть 35 дней лета, чтобы всё успеть!

Это лето дарит нам гораздо больше возможностей для полноценного отпуска. Границы постепенно открываются и появляются варианты для путешествий.

Финансовая составляющая является одним из самых важных моментов и определяет длительность, место и вид вашего отдыха. И хотя туры манят выгодными условиями, иногда собственных средств на путешествие мечты не хватает. В этом случае вам на помощь придет кредит наличными от Банка Акцепт со ставкой от 7,9% годовых. Выгодная ставка позволит спланировать свои расходы, постепенно вернуть долг банку, не сильно нагружая собственный бюджет после отпуска.

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· сумма от 50 до 500 тыс. руб.;

· срок от 18 месяцев до 5 лет;

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