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В Новосибирской области согласовали две тепловые концессии

  • 29/07/2021, 10:21
Автор:
Новости Новосибирской области
Этот механизм гарантирует, что власти смогут контролировать изменение цен на тепловую энергию в течение реализации проектов.

Черепаново: отопить Восток и Запад

Первое, принятое, практически без оговорок концессионное соглашение касается райцентра Черепаново и предполагает строительство 8 новых и реконструкцию 2 газовых котельных общей мощностью более 40 МгВт, а также строительство и реконструкцию сетей теплоснабжения и водоснабжения общей протяжённостью 15 км в западной и восточной части райцентра. Об этом сообщил директор эксплуатирующей компании ООО «КС Восток – Запад» Олег Разумейко.

Целью проекта является создание и модернизация системы теплоснабжения и водоснабжения западного и восточного районов Черепаново с последующей коммерческой эксплуатацией объектов с 2020 по 2035 годы, сообщает руководитель компании-«концессионера». Инвестиционные проекты направлены на улучшение надёжности и качества предоставления коммунальных услуг. Мероприятия по переходу с угля на газ изменяют и экологическую обстановку. Разрешения на ввод и эксплуатацию котельных и теплосетей получены в декабре 2020 года. До конца 2021 года мы планируем выход на проектные мощности.

Слово «концессионер» не случайно взято в кавычки, поскольку значительная часть вложений в проект  (60%, 430 млн руб.) осуществляется по линии фонда реформирования ЖКХ, по 20% (145 млн) приходится на «КС Восток Запад» и региональный бюджет.

По информации Олега Разумейко, по восточному району выручка от реализации в 2021 году планируется на уровне 35 млн руб., а за период окупаемости 435 млн. Чистая прибыль почти 25 млн. руб. Рентабельность немногим выше 10%, срок окупаемости 11 лет. По западному району срок окупаемости такой же. Рентабельность 11,3%, выручка в 2021 году – около 45 млн руб., за период окупаемости почти 647 млн руб., чистая прибыль — около 38 млн руб. Налоговые поступления от восточного района в консолидированный бюджет Новосибирской области составят 20,4 млн руб. за счёт НДФЛ и налога на прибыль, по западному району 33 млн руб. за счёт тех же источников.

В настоящее время проект находится во второй фазе реализации.

Первая стадия строительно-монтажные работы, комментирует глава МинЖКХ Денис Архипов. Они выполнены. В декабре все разрешительные документы были получены. Мы впервые за период мониторинга с ноября не получили ни одной жалобы на качество теплоснабжения. Сейчас вложенные инвестором 20% ресурсов от стоимости проекта должны быть возвращены. Считаю целесообразным поддержать это предложение.

Тепловая концессия для Новосибирска

Напомним, что в рамках данного концессионного соглашения мэрии Новосибирска и ООО «Сибирская генерирующая компания» (в её состав входят АО «Сибэко» и ООО «Новосибирская теплосетевая компания») предполагается проведение ряда мероприятий по модернизации системы теплоснабжения областного центра. Об этом напомнил в ходе заседания директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Самые крупные по сумме (более 12 млрд руб) интегрированные мероприятия «Сибэко» и «НТСК» по реконструкции и техническому перевооружению магистральных теплосетей, говорит Колмаков. Участки общей протяжённостью 107 км предусмотрены к полной замене. Ещё есть мероприятия по развитию систем теплоснабжения на крупных площадках, где планируется городская застройка («Новомарусино» и «Городской аэропорт»). Следующее мероприятие строительство модульных котельных, которыми планируется заместить кочегарки, установка электрофильтров на Новосибирской ТЭЦ — 3, перевод системы гидрозолоудаления на оборотную схему теплоснабжения, в результате чего новая свежая вода не будет браться из Оби, а использованная не будет сбрасываться в Обь. Это приведёт к снижению объёмов водопользования и т.д.

По информации СГК, общая сумма предлагаемых инвестиций по тепловой концессии 20,5 млрд руб. без НДС («Сибэко» 4,4 млрд, «НТСК» 18,1 млрд). БОльшую сумму средств предполагается использовать в первые 5 лет. По «Сибэко» срок окупаемости — 23 года, по «НТСК» 10 лет. Налоговые отчисления по проекту в бюджет Новосибирской области суммарно за 10 лет 694 млн («Сибэко») и 3,5 млрд. («НТСК»).

Прошу одобрить данные проекты, предоставить АО «Сибэко» инвестиционный налоговый вычет по налогам на прибыль организаций и предоставить АО «НТСК» меры господдержки, заявил в конце своего доклада Андрей Колмаков. Предлагаемый нами механизм гарантирует контролируемое властями изменение цен на тепловую энергию в течение заявленных в проекте 10 лет. Поддержка позволит сохранить тариф на теплоэнергию и горячее водоснабжение в существующих пределах и избежать социальной напряжённости.

В настоящий момент де-юре «Сибэко» пока не может претендовать на озвученные меры поддержки. Однако уже в ближайшей перспективе такое возможно, необходимо только законодательно на региональном уровне прописать соответствующие механизмы, как пояснил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Мы рассчитываем на компенсацию 2/3 из федерального бюджета, сообщает министр. Сегодня определяется ряд пилотных регионов. Мы работаем над тем, чтобы включиться туда. Нам надо расширять сферу ОКВЭД, если мы добавляем этот проект. Президент говорил, что регионам будет 2/3 компенсировано. Там не больше 200 млн в год на компанию. Но субъект должен иметь у себя в регионе несколько элементов системы инвестиционной поддержки, то есть инвестиционный портал, инвестиционная декларация, агентство инвестиционного развития и так далее. Сейчас МЭР должен утвердить требования к этим разделам. Будем однозначно заявляться на компенсацию.

По информации СГК, средний возраст магистральных и внутриквартальных теплосетей на территории Новосибирска — примерно 33 — 34 года. Износ оборудования теплосетей и тепловых пунктов — 72%. При испытаниях 2021 года прирост дефектов — 20%. Более тысячи дефектов устранили, ещё 300 — на контроле.

Новосибирск: стратегическая роль котельных

В итоге проект поддержки теплосетевой концессии областного центра был принят на инвестиционном совете с рядом оговорок.

В целом поддержать техническую часть, предложенную ООО «Сибэко» и ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК, обе компании входят в ООО СГК), озвучил проект решения губернатор области Андрей Травников. Мэрии города совместно с МинЖКХ детально рассмотреть каждый проект по выводу из эксплуатации существующих малых источников тепла.

Целесообразность сохранения котельных в системе теплоснабжения города вызвало споры среди участников заседания инвестсовета.

Благодаря мониторингу, мы видим горячие точки, говорит в пользу сохранения котельных Денис Архипов. Решение по переключению локальных источников на централизованное теплоснабжение — спорное. Конечно, переходя на центральное теплоснабжение ТЭЦ, мы получаем все преимущества этой системы. С другой стороны, мы, конечно же, снижаем возможность включения других источников в случае, если есть проблемы на основных. Здесь нужно отметить, что доля такой генерации незначительна, поэтому влияние небольшое. Но есть такие опасения.

В мэрии Новосибирска также привели экономические аргументы целесообразности сохранения локальных объектов.

  Есть ряд котельных, которые мы вообще не трогаем, говорит глава города Анатолий Локоть. Даже экономически тянуть к ним трубу от ТЭЦ с тем, чтобы заменить, невыгодно. Но у нас есть отдельные школы, которые своими котельными топятся. Эта ситуация не проходит ни по каким параметрам. Локальные котельные бывают разные.

Более решительно против котельных настроен губернатор.

Слушайте, моё мнение: во главу угла должна быть поставлена экономическая целесообразность, обратился он к участникам заседания. Не какие-то юридические сложности, которые придётся преодолевать нашим коллегам. Не чьи-то коммерческие интересы, а экономическая целесообразность и надёжность работы всей системы. Если есть котельные, которые нужны для циркуляции в режиме ЧС, конечно, их лучше оставить. Если есть отдалённая школа, до которой нужно тянуть 5 км теплотрассы, конечно, это не нужно делать.

Ещё один экономический аспект, касающийся реализации проекта СГК по модернизации системы теплоснабжения в Новосибирске, — перспективы роста тарифа для населения.

Если возьмём историю последних 15 лет, то эта тема постоянно муссируется, в том числе, и рост тарифов на 15%, говорит председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Предлагаю доработать эти спорные моменты. Технические мы сейчас всё равно не решим. Понятно, что проект надо поддерживать, а дальше на комиссии будем смотреть.

О поиске решения ситуации с тарифами говорит и глава региона.

Комбинированная выработка более эффективная, чем выработка тепла, заявляет Андрей Травников. Другое дело, что это зачастую болезненно, потому что приходится принимать какие-то решения: выравнивать тариф, в результате чего он у всего города вырастает меньшими темпами, или искать решение, чтобы сохранить тариф в тех зонах, где он раньше был. Нужно найти вариант решения этого вопроса.

Начальник областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров отметил, что вопросы вызывает перераспределение нагрузок от действующих источников, оптимизация схемы теплоснабжения Новосибирска.

Понятно, что сегодня «Сибэко» договаривается с владельцами локальных источников, которые планируется вывести из эксплуатации. Но есть ряд зон теплоснабжения, у которых сегодня тариф ниже, чем у «Сибэко». Здесь реализация чисто оперативно-диспетчерских мероприятий по переключению, которые повлекли бы увеличение тарифа для людей, проживающих в этих домах, неэффективна и нецелесообразна, — подчеркнул Асмодьяров.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : тепло тарифы модернизация концессии господдержка


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