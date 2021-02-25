У вице-премьера РФ попросят «чистого воздуха» для Искитима

Сессия заксобрания приняла обращение на имя заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко о возможном включении в число участников программы «Чистый воздух» территории Искитима. Ранее в пилотном проекте данной программы участвовали 12 российских городов, сейчас их перечень предполагается расширить. Как следует из результатов экологических исследований, проведенных Западно-Сибирским управлением гидрометцентра и управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области, уровень загрязнения воздуха в городе оценивается как высокий.
— Выражая обеспокоенность сложившейся экологической ситуацией, депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области обращаются к вам, Виктория Валериевна, с предложением правительству Российской Федерации поддержать включение Искитима в состав участников федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», — говорится в тексте обращения. — Город Искитим является одним из крупнейших промышленных центров Новосибирской области. Он известен своими предприятиями, преимущественно относящимися к производству строительных материалов. Цемент, шифер, известь, песок и другая продукция востребованы не только внутри страны, но и за ее пределами. Общеизвестно, что промышленные предприятия являются одним из источников загрязнения атмосферного воздуха.
Как сообщил, докладывая на сессии по данному вопросу председатель комиссии заксобрания по экологии Владимир Лаптев, обращения аналогичного содержания уже поступили в правительство РФ от Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
— В Министерство природных ресурсов и экологии РФ направлено обоснование необходимости включения города Искитима в федеральный проект «Чистый воздух», содержащее информацию об уровне загрязнения атмосферного воздуха, перечень мероприятий, которые позволят уменьшить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, — сообщается в решении сессии. — Включение города Искитима в федеральный проект «Чистый воздух» является особенно значимым для Новосибирской области, поскольку позволит кардинально снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха. Это, несомненно, обеспечит создание комфортных условий для проживания на территории Новосибирской области.
Фото сообщества «Наш город — Искитим»
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