У вице-премьера РФ попросят «чистого воздуха» для Искитима

Сессия заксобрания приняла обращение на имя заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко о возможном включении в число участников программы «Чистый воздух» территории Искитима. Ранее в пилотном проекте данной программы участвовали 12 российских городов, сейчас их перечень предполагается расширить. Как следует из результатов экологических исследований, проведенных Западно-Сибирским управлением гидрометцентра и управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области, уровень загрязнения воздуха в городе оценивается как высокий.

— Выражая обеспокоенность сложившейся экологической ситуацией, депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области обращаются к вам, Виктория Валериевна, с предложением правительству Российской Федерации поддержать включение Искитима в состав участников федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», — говорится в тексте обращения. — Город Искитим является одним из крупнейших промышленных центров Новосибирской области. Он известен своими предприятиями, преимущественно относящимися к производству строительных материалов. Цемент, шифер, известь, песок и другая продукция востребованы не только внутри страны, но и за ее пределами. Общеизвестно, что промышленные предприятия являются одним из источников загрязнения атмосферного воздуха.

Как сообщил, докладывая на сессии по данному вопросу председатель комиссии заксобрания по экологии Владимир Лаптев, обращения аналогичного содержания уже поступили в правительство РФ от Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.