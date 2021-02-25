Кому распоряжаться городской землей? Это депутаты будут решать после ответа из прокуратуры

Депутаты заксобрания направили обращение в областную прокуратуру: рассмотреть ситуацию с продажей части сквера на улице Демакова. После получения ответа ведомства региональный парламент планирует проработать вопрос о дальнейшей судьбе территории сквера и полномочий муниципалитета в сфере природопользования. Такое решение приняла февральская сессия заксобрания региона.

— Появились несколько потенциальных покупателей, и один был готов предложить 500 млн рублей, — говорится в тексте. — После этого один из участков был передан АО «Новосибирское агентство инвестиционного развития», которое объявило о продаже этого участка без торгов конкретному покупателю. Позже мэр мотивировал это тем, что застройщик взял на себя обязательства не возводить многоэтажные здания. Депутаты обеспокоены ситуацией, складывающейся с застройкой зон зеленых насаждений, в связи с чем просят прокурора области провести проверку законности продажи земельного участка.

Как следует из текста обращения, где вкратце напоминается история вопроса, два смежных участка, о которых идет речь, в 2018 году по результатам рейтингового голосования оказались на 9 из 10 мест в нацпроекте «Формирование комфортной городской среды» и обустройству в качестве сквера. Впоследствии один из участков был внесен в прогнозный план приватизации и даже выставлялся на публичные торги.

Инициатор обращения депутат Константин Антонов («Родина») вдобавок к самому обращению предложил рассмотреть и вопрос перераспределении полномочий в сфере природопользования — с муниципального уровня на областной.

— Федеральный закон №131 позволяет субъектам РФ перераспределять полномочия в области земельных отношений между органами местного самоуправления и органами госвласти субъекта РФ, — сообщил Антонов. — Законом Новосибирской области №27 о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований области и органами государственной власти области установлены полномочия департамента имущественных и земельных отношений по осуществлению полномочий органов местного самоуправления некоторых муниципальных районов по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных образований. Предлагаю создать рабочую группу по рассмотрению такой возможности.

В муниципалитете заявляют, что нарушения законодательства не было

— Среди вас много опытных строителей, специалистов с колоссальным опытом благоустройства, — обратился к депутатам мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Цель данного проекта — не реализация девелоперской схемы для того, чтобы здесь развернулось многоэтажное строительство. Цель проекта — как раз развитие зеленой зоны, за которую ратуют жители. Можно ждать, когда появится возможность у бюджета, уже 15 лет ждали. Территория заброшенная. Летом там неорганизованная торговля, антисанитария. Информация, которую сегодня доводят до горожан, конечно, зависит от точки зрения. Еще раз подчеркиваю: на все запросы мы готовы отвечать, предоставлять соответствующие документы.

— Таких резонансных дел за нашу депутатскую деятельность происходит достаточно, — комментирует депутат-коммунист. — И, как правило, депутаты этого округа обращаются в прокуратуру, следственный комитет. Они пытаются из какого-то сквера Демакова или чего-то еще сделать событие областного масштаба. Меня удивляет позиция депутатов Академгородка. Если в чем-то усомнились, обратитесь в прокуратуру. А здесь один депутат пытается использовать заксобрание в своих каких-то интересах. Это не очень приятная практика, когда кто-то говорит «давайте, я хочу так — и заверну все заксобрание как нужно мне». Считаю, что это неправильно.

По мнению однопартийца главы города, зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадима Агеенко, ситуацией вокруг сквера спекулируют в собственных целях отдельные депутаты как заксобрания, так и горсовета.

О возможных спекуляциях в данном вопросе заявляет и Анатолий Локоть, который, по его словам, также «уповает» на прокуратуру.

— Не сомневаюсь в объективном рассмотрении со стороны прокуратуры, — сообщил мэр, комментируя итоги рассмотрения на сессии «скверного» вопроса. — Надеюсь, что после заключения правоохранительных органов политические спекуляции вокруг участка прекратятся. Уже летом мы сможем приступить к его благоустройству и предложить жителям микрорайона полноценный новый зеленый сквер вместо пустыря.

Не торопить события и дождаться прокурорского ответа предложили также вице-спикеры Владимир Карпов (КПРФ), Андрей Панферов («Единая Россия») и зампредседателя комитета по госполитике и местному самоуправлению Игорь Умербаев («Единая Россия»).

«Весь день занимаемся городом»

Вынесенная в подзаголовок фраза спикера заксобрания Андрея Шимкива при подведении итогов сессии связана с еще одним резонансным для городских (и не только) зеленых зон решением — об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области. Законопроект был принят сразу в двух чтениях. Как уже сообщалось ранее, решение, в первую очередь, касается Заельцовского бора, которому придается статус лесного парка.

— Приняты решения, когда было отказано в запросах на те или иные участки, — говорит Анатолий Локоть. — Это далось непросто, в результате судебных разбирательств, но удалось отстоять определенные участки в Заельцовском бору. Полагаем, что внесение законодательной нормы положительно скажется на ситуации в целом по области. Мы оцениваем это положительно и предлагаем поддержать данный законопроект.

Со своей стороны озабоченность судьбой парка разделяют и в муниципалитете

В то же время не все участники сессии оказались готовы принять данный законопроект. К примеру, по мнению депутата от КПРФ Якова Новоселова, он достаточно «сырой», но тем не менее уже накладывает ограничения на жителей той или иной территории.

— Эта категория «лесные парки» не имеет четких характеристик, которые бы отделяли ее от других категорий природоохраняемых зон, — считает Новоселов. — Кроме того, предполагается внести новую процедуру, не предусмотренную федеральным законодательством. Эта процедура называется «принятие решения о необходимости создания особо охраняемых природных территорий». Эта новая и невнятная процедура содержит в себе конкретные запретительные меры экономического характера. Определение границ самой ООПТ осуществляется потом, в неопределенные сроки. Это накладывает конкретный запрет на территорию с еще неопределенным статусом и неопределенными границами. Новая процедура уже накладывает ограничения на права и возможности граждан, останавливает работу хозяйствующих субъектов.

Депутат отметил и ряд других противоречий, предложив не торопиться с принятием в двух чтениях. Большинством голосов это предложение было отклонено.

Не исключено, что повышенное внимание депутатов к ООПТ и другим земельным вопросам муниципалитета будет сохраняться, как минимум, до принятия генплана Новосибирска.

— Я всегда был противником того, чтобы вмешиваться в дела муниципалитета, — сообщает депутат Вячеслав Илюхин («Родина»), работающий в составе согласительной комиссии. — Я вносил предложение, чтобы комиссия продолжила разработку правил землепользования и застройки. Меня в этих ПЗЗ волнуют те отклонения, которые там возможны. Я 15 лет был в этой комиссии и не припомню такого случая, который произошел совсем недавно. Застройщик заявился на очередной участок. Цитирую: уменьшение границ минимального отступа от земельного участка до 0, уменьшение количества машиномест со 164 до 0, увеличение коэффициента застройки с 2,5 до 5,4. Поскольку здесь присутствует и мэр, и представители горсовета, я бы хотел, чтобы эту работу продолжили и после генплана. Считаю, что для всех должны быть одинаковые правила, а не одним можно, другим нельзя. Нужно, чтобы эти отклонения содержали какой-то предел. На соседних участках уже уменьшено количество парковочных мест, а тут еще один дом появится.

Более резко высказался вице-спикер Андрей Панферов.

— Уж извините за резкость, — обратился он к Якову Новоселову. — Но как только начала работать наша рабочая группа, началась какая-то непонятная возня, началось определенное ангажирование тех или иных аспектов проблемы, о которой мы говорим. Еще раз хочу донести до вас, уважаемые рассуждающие по этому вопросу. Речь сейчас: сохраним Заельцовский бор или нет. Дураков нет, все отлично понимают, когда на каждом углу начинают кричать, что есть частная собственность, выделенная земля, мы это тоже будем учитывать. На рабочей группе все согласились, что этот вопрос, может, будем рассматривать месяцы, а то и годы, но подойдем к нему щепетильно. В Новосибирске вообще не осталось мест, где люди могут просто отдохнуть. Подойдем к этому предметно, спокойно, никто ничего не потеряет, я в этом уверяю. Призываю депутатов всех фракций поддержать закон в двух чтениях, но будем работать и дальше. Решение по поводу Заельцовского бора — историческое. Нынешнее безобразие надо заканчивать.

Напомним, что из-за подозрений о возможном строительстве на территории Заельцовского бора по инициативе депкорпуса заксобрания проект генплана был отозван мэром Новосибирска с рассмотрения и возможного утверждения сессией горсовета в конце 2020 года.