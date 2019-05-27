Участники «Зеленого Марафона» в Новосибирске смогут пробежать 10 километров

1 июня, в День защиты детей, в Новосибирске на Михайловской набережной пройдет традиционный «Зеленый Марафон» Сбербанка. Это ежегодный национальный проект, который в этом году пройдет в 60-ти городах России, а также в Казахстане и Белоруссии.

Проект удостоен награды программы ООН по окружающей среде, за вклад в развитие экологии планеты, а также дважды был признан лауреатом премии «Навстречу будущему», присуждаемой Оргкомитетом «Сочи — 2014» за вклад в устойчивое развитие страны.

Спортивная программа «Зеленого Марафона» включает в себя забеги на различные дистанции. Основной станет символическая дистанция в 4,2 км – десятая часть марафонской, ее смогут пробежать все желающие в возрасте от 14 лет. Профессиональные спортсмены смогут пробежать более серьезное расстояние в 10 км. Обращаем внимание, что желающим пробежать такую дистанцию необходимо будет предоставить медицинскую справку. Кроме того, состоится детский забег и, впервые, — инклюзивный.

Помимо забега, в программе предусмотрена развлекательная программа в честь Дня защиты детей: конкурсы для спортсменов и болельщиков, выступления артистов, разминка от профессиональных инструкторов по фитнесу и другие развлекательные мероприятия для детей и взрослых. На протяжении всего праздника будут работать интерактивные площадки, зоны отдыха, состоится концерт. Детей ждет огромный картонный лабиринт, гигантские твистер и дженга, мастер-классы по слайму, лепке и кукловождению, анимационная программа с мультипликационными героями и аквагрим, огромный батут, веселые старты и электромобили.

Программа мероприятия:

09.00 – Начало регистрации и получение нагрудных номеров в штабе регистрации.

09.00 — 14.00 – Работа игровых зон:

— спортивные игры для детей: огромный картонный лабиринт, гигантский твистер, гигантская дженга;

— творческие мастер-классы: слаймы и лепка;

— анимационная программа от мультипликационных героев;

— аквагрим;

— огромный батут;

— веселые старты для всей семьи;

— электромобили для детей;

— мастер-класс по кукловождению от Новосибирского областного театра кукол.

11.10 — 11.20 – «Инклюзивный забег», 420 метров

11.20-11.40 – «Детский Марафончик», 5-8 лет, 9-13 лет — 420 метров

11.45 – Торжественное открытие мероприятия

12.00 – Старт забегов на 4,2 км и 10 км

12.45 – Награждение победителей забега

13.30 — 14.00 – Озеленение аллеи на Михайловской набережной

В рамках «марафона» пройдут социальные акции по сбору денежных средств для благотворительных фондов и высадке аллеи на Михайловской набережной. Всё, что необходимо для участия, – удобные кроссовки и хорошее настроение.

Присоединяйтесь!

Фото предоставлено пресс-службой банка