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В копилках новосибирцев чаще всего оседают 10-копеечные монеты

На втором месте — рубли.
  • 27/05/2019, 12:38
В копилках новосибирцев чаще всего оседают 10-копеечные монеты

Участники акции «Дни приема монеты», которая прошла в Новосибирской области с 22 по 28 апреля, принесли в банки свыше 1,8 млн монет на общую сумму около 3,6 млн рублей. Каждая третья монета оказалась номиналом 10 копеек, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ банка России.

Отмечается, что в этом году в акции приняли участие 19 банков. Помимо 10-копеечной монеты, больше всего жители региона принесли на обмен рублевых монет — свыше 486 000 штук. А также 50-копеечных монет на общую сумму 138 000 рублей. Главная цель акции — вернуть металлические деньги в оборот, поскольку средний срок службы монеты — 25-30 лет. За обмен мелочи новосибирцы могли получить памятные монеты номиналом 25 рублей, посвященные 25-летию принятия Конституции Российской Федерации и 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. А также 10-рублевые монеты с символикой XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.

— По итогам апрельской акции жители области принесли немного меньше металлических денег, чем в «Дни приема монеты» в ноябре. Тогда банки приняли чуть более 2 миллионов монет. Это связано с тем, что летом, в период отпусков и поездок за город, население чаще пользуются металлическими деньгами. Поэтому к осени мелочи в кошельках и копилках жителей региона остается больше. И чтобы вернуть в обращение максимальное количество монет, в 2019 году впервые в регионах Сибири акция пройдет дважды. Еще раз бесплатно обменять накопившуюся мелочь на банкноты и памятные монеты можно будет в ноябре, — отметила заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина.

Фото: Gensa Gensa

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