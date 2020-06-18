Участок автодороги на участке Новосибирск – Ярково могут сдать в декабре 2021 года

Автодорога протяженностью 8,7 км «Новосибирск — Кочки — Павлодар» на участке Новосибирск – Ярково может быть сдана в декабре 2021 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что первоначально сдача в эксплуатацию этого участка дороги планировалась на 2023 год. Строительство ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Реконструкция автодороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар» на участке Новосибирск – Ярково позволит вывести транспортный поток за пределы с. Верх-Тула и обеспечит безопасный выезд на региональную дорогу автомобильного транспорта за счет строительства двухуровневой транспортной развязки. Это также позволит существенно улучшить экологическую обстановки для жителей Верх-Тулы. В 2017-2019 годах на этом участке выполнялось устройство земляного полотна и дорожной одежды по основному ходу, шла работа на транспортных развязках, путепроводах и мосту через р. Верх-Тула. В 2020 году планируется выполнить работы по устройству верхнего слоя покрытия, обочин и поверхностного водоотвода, обустройству наружного освещения.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области