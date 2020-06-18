Городские депутаты с датой выборов не удивили

Выборы депутатов горсовета Новосибирска предсказуемо пройдут в единый день голосования 13 сентября. Такое решение постоянной комиссии горсовета по местному самоуправлению будет вынесено на июньскую сессию. Как следует из норм избирательного законодательства, озвученных в докладе главой горизбиркома Тамарой Краткой, на сессии вряд ли стоит ждать сюрпризов с предложением альтернативного срока.

— Днем окончания срока полномочий действующего созыва совета депутатов Новосибирска является второе воскресенье сентября, — сообщила Краткая, напомнив, что текущий созыв был избран 12 сентября 2015 года.

Ранее аналогичное решение приняли депутаты заксобрания области. Стоит напомнить, что, в отличие от текущего, следующий созыв горсовета Новосибирска будет сформирован из депутатов, избранных по избирательным округам Этому предшествовало скандальное для ряда политических сил решение об отмене списков политических партий. При этом количество депутатов не изменится — составит, как и в текущем созыве 50 человек.

Фото с сайта горсовета Новосибирска