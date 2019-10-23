Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Ученые предлагают перестроить систему клинической диагностики

А также создать сеть пунктов для систематического мониторинга здоровья граждан и развития превентивной персонализированной медицины.
  • 23/10/2019, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Ученые предлагают перестроить систему клинической диагностики
Институт химической кинетики и горения разрабатывает систему безыгольной венепункции с использованием лазерного излучения для клиникоматов.

Новосибирские ученые предлагают отказаться от распространенной сегодня концентрационной концепции в клинической диагностике, измеряющей ограниченное количество параметров клеток крови, в основном связанных с их концентрацией, и перейти к функциональной диагностике на молекулярно-клеточном уровне.

— Современная инструментальная платформа, разработанная в нашей лаборатории, позволяет существенно увеличить количество измеряемой информации о клетках крови. Это принципиальная вещь, с точки зрения развития технологий, и сегодня по диагностике крови мы опережаем весь мир, — отметил, выступая на конференции форума OpenBio-2019, профессор биофизики, заведующий лабораторией цитометрии и биокинетики ФГБУН Института химической кинетики и горения (ИХГК) СО РАН Валерий Мальцев. — А если вы умеете измерять, значит, можете проанализировать полученные данные и своевременно поправить ситуацию. Например, мы уже можем оценить риск преждевременных родов, риск развития атеросклероза. Причем на том этапе, когда только начинают возникать предпосылки для этих процессов. В планах — изучение функций мононуклеарных клеток, в том числе стволовых.

Ученый убежден, что сейчас необходимо кардинально перестраивать всю систему диагностики в РФ. В частности, в ИХГК СО РАН предложили внедрить двухуровневую структуру: создать сеть мобильных и стационарных инструментальных комплексов-клиникоматов для измерения клеток крови на месте, а также два центра клинической диагностики (для Новосибирской области достаточно двух), в которых эта информация станет консолидироваться, анализироваться, и на ее основе будет устанавливаться диагноз.

— Почему у нас появилась такая идея? Когда мы измеряли кровь у пациентов роддома, переживших преждевременные роды, то столкнулись с ситуацией: любая манипуляция с клетками крови совершенно изменяла их свойства, что искажало первоначальные данные, — пояснил ученый корреспонденту InfoPro54. — Мы пришли к выводу, что эти манипуляции необходимо исключить, то есть данные должны измеряться сразу после забора крови у пациента с помощью мобильного комплекса и передаваться в центр диагностики. Такая технология, кстати, давно и успешно работает в нефтяной отрасли, где на буровых установлены датчики, и вся информация с них стекается в один дата-центр.

По расчетам лаборатории, для Новосибирской области необходимы 315 мобильных комплексов. Их можно устанавливать в торговых центрах, фитнес-клубах, поликлиниках, в составе автомобильных передвижных модулей для того, чтобы заинтересованные люди могли проводить мониторинг своего здоровья.

— Клиникомат может снять много психологических барьеров. Большинству из нас неприятно, когда у них берут кровь из вены. Сейчас наш институт разрабатывает систему безыгольной венепункции с использованием лазерного излучения, — рассказывает Валерий Мальцев.

Ученые предлагают перестроить систему клинической диагностики

Чтобы взять анализ, не нужно будет никаких иголок. Вы прикладываете руку к клиникомату, с помощью тепловизора определяется место для пункции (где минимальное расстояние до вены), луч лазера делает в вашей коже 50-микронное отверстие, кровь поступает в пробирку, анализируется — и данные сразу уходят в центр анализа, а вам поступает заключение на смартфон через приложение «К-Вектор здоровья». На основе получаемых данных в личном кабинете человек может формировать К-вектор своего здоровья с индивидуальными нормами и отслеживать изменения параметров, а также причины их выхода из нормы.

— Свои предложения об изменении системы диагностики мы неоднократно представляли на разных форумах, я обращался с ними к губернатору области, руководству министерства здравоохранения, в том числе через их аккаунты в соцсетях. Пока никакого ответа не было, и я думаю, не будет — до тех пор, пока не введут санкции на ввоз в Россию устаревшего зарубежного диагностического оборудования для анализа крови. Только тогда ситуация изменится, — прогнозирует ученый.

В то же время собеседник InfoPro54 признает, что внедрять эту систему в одной Новосибирской области — бессмысленно. Решение должно быть принято на общегосударственном уровне, прежде всего, потому, что для его реализации необходимо проведение серьезных конструкторских разработок.

— Мы создали технологию, которая проверена экспертизами на высшем мировом уровне. Ее уже сейчас можно запустить в одном медучреждении в рамках исследовательской работы, например в клинике Мешалкина. Мы передадим ее любому, кто будет готов ее внедрять в практику, но для масштабного запуска нам необходим свой «Королев», — поясняет Валерий Мальцев. — У нас в Новосибирске нет необходимых специалистов —– их нужно приглашать из других регионов, а то и стран. К нам в институт приезжали серьезные команды из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, обращались военные, представители крупной госкорпорации, но после изучения системы честно признались, что в одиночку ее не вытянут.

Между тем запуск новой системы диагностики вписывается в политику государства, которое делает акцент на предупреждение возникновения заболеваний у граждан, развитие превентивной медицины.

— Мне не очень нравится, когда огромные деньги тратятся на создание центров облучения, фабрик по производству лекарственных препаратов, хирургических центров. При этом установленное оборудование не может выявить заболевание на ранней стадии. А когда половина желудка уже не работает — кому это поможет? — рассуждает ученый. — Гораздо эффективнее вкладывать средства в диагностику. Мониторинг своего К-вектора здоровья позволит вовремя корректировать возникшие или планируемые изменения состояния, например при рождении ребенка, а в конечном итоге прямым образом повлияет на продолжительность жизни.

Фото автора

Популярное с сайта

Организация оштрафована за нарушение в трудоустройстве бывшего госслужащего

Организация оштрафована за нарушение в трудоустройстве бывшего госслужащего

22/10/2019, 17:30
Мировой судья, рассмотрев материалы проверки, привлек юрлицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.
27 объектов недвижимости СО РАН переданы в управление Минобрнауки РФ

27 объектов недвижимости СО РАН переданы в управление Минобрнауки РФ

22/10/2019, 17:07
На рассмотрении Правительства РФ находится еще один перечень из более ста объектов недвижимости, права управления которыми Сибирское отделение просит прекратить.
Система экологического мониторинга студентов НГТУ НЭТИ поможет избавить Кузбасс от угольной пыли

Разработка студентов НГТУ НЭТИ поможет избавить Кузбасс от угольной пыли

22/10/2019, 17:01
Разработка WDAS позволит снизить расходы на экомониторинг более чем в 5 раз по сравнению с существующими технологиями.

Актуальный разговор

Виктор Толоконский: Я не говорю «нет». Возможно...

Виктор Толоконский: Я не говорю «нет». Возможно…

Все материалы
Новости

Первое «сНежное шоу» Славы Полунина собрало аншлаг в Новосибирске

23/10/2019, 07:00

Всероссийский союз страховщиков поддержал предложение ЦБ о системе гарантирования страхования жизни

22/10/2019, 19:58

Робот Николай выступил на заседании Совета по развитию цифровой экономики

22/10/2019, 18:13

Евросиб отправил первый контейнерный поезд с зерном нового урожая

22/10/2019, 17:52

Студенты НГАУ теперь могут проходить летнюю практику в Турции

22/10/2019, 17:40

Организация оштрафована за нарушение в трудоустройстве бывшего госслужащего

22/10/2019, 17:30

27 объектов недвижимости СО РАН переданы в управление Минобрнауки РФ

22/10/2019, 17:07

Разработка студентов НГТУ НЭТИ поможет избавить Кузбасс от угольной пыли

22/10/2019, 17:01

Новосибирцы отправляют установку для БНЗТ в Китай

22/10/2019, 15:54

Загородные дома в Новосибирской области подорожали до 1,6 млн рублей

22/10/2019, 15:28

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Семь будущих поликлиник «не прошли» через восемнадцать депутатов

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска