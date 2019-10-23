Ученые предлагают перестроить систему клинической диагностики

Новосибирские ученые предлагают отказаться от распространенной сегодня концентрационной концепции в клинической диагностике, измеряющей ограниченное количество параметров клеток крови, в основном связанных с их концентрацией, и перейти к функциональной диагностике на молекулярно-клеточном уровне.

— Современная инструментальная платформа, разработанная в нашей лаборатории, позволяет существенно увеличить количество измеряемой информации о клетках крови. Это принципиальная вещь, с точки зрения развития технологий, и сегодня по диагностике крови мы опережаем весь мир, — отметил, выступая на конференции форума OpenBio-2019, профессор биофизики, заведующий лабораторией цитометрии и биокинетики ФГБУН Института химической кинетики и горения (ИХГК) СО РАН Валерий Мальцев. — А если вы умеете измерять, значит, можете проанализировать полученные данные и своевременно поправить ситуацию. Например, мы уже можем оценить риск преждевременных родов, риск развития атеросклероза. Причем на том этапе, когда только начинают возникать предпосылки для этих процессов. В планах — изучение функций мононуклеарных клеток, в том числе стволовых.

Ученый убежден, что сейчас необходимо кардинально перестраивать всю систему диагностики в РФ. В частности, в ИХГК СО РАН предложили внедрить двухуровневую структуру: создать сеть мобильных и стационарных инструментальных комплексов-клиникоматов для измерения клеток крови на месте, а также два центра клинической диагностики (для Новосибирской области достаточно двух), в которых эта информация станет консолидироваться, анализироваться, и на ее основе будет устанавливаться диагноз.

— Почему у нас появилась такая идея? Когда мы измеряли кровь у пациентов роддома, переживших преждевременные роды, то столкнулись с ситуацией: любая манипуляция с клетками крови совершенно изменяла их свойства, что искажало первоначальные данные, — пояснил ученый корреспонденту InfoPro54. — Мы пришли к выводу, что эти манипуляции необходимо исключить, то есть данные должны измеряться сразу после забора крови у пациента с помощью мобильного комплекса и передаваться в центр диагностики. Такая технология, кстати, давно и успешно работает в нефтяной отрасли, где на буровых установлены датчики, и вся информация с них стекается в один дата-центр.

По расчетам лаборатории, для Новосибирской области необходимы 315 мобильных комплексов. Их можно устанавливать в торговых центрах, фитнес-клубах, поликлиниках, в составе автомобильных передвижных модулей для того, чтобы заинтересованные люди могли проводить мониторинг своего здоровья.

— Клиникомат может снять много психологических барьеров. Большинству из нас неприятно, когда у них берут кровь из вены. Сейчас наш институт разрабатывает систему безыгольной венепункции с использованием лазерного излучения, — рассказывает Валерий Мальцев.

Чтобы взять анализ, не нужно будет никаких иголок. Вы прикладываете руку к клиникомату, с помощью тепловизора определяется место для пункции (где минимальное расстояние до вены), луч лазера делает в вашей коже 50-микронное отверстие, кровь поступает в пробирку, анализируется — и данные сразу уходят в центр анализа, а вам поступает заключение на смартфон через приложение «К-Вектор здоровья». На основе получаемых данных в личном кабинете человек может формировать К-вектор своего здоровья с индивидуальными нормами и отслеживать изменения параметров, а также причины их выхода из нормы.

— Свои предложения об изменении системы диагностики мы неоднократно представляли на разных форумах, я обращался с ними к губернатору области, руководству министерства здравоохранения, в том числе через их аккаунты в соцсетях. Пока никакого ответа не было, и я думаю, не будет — до тех пор, пока не введут санкции на ввоз в Россию устаревшего зарубежного диагностического оборудования для анализа крови. Только тогда ситуация изменится, — прогнозирует ученый.

В то же время собеседник InfoPro54 признает, что внедрять эту систему в одной Новосибирской области — бессмысленно. Решение должно быть принято на общегосударственном уровне, прежде всего, потому, что для его реализации необходимо проведение серьезных конструкторских разработок.

— Мы создали технологию, которая проверена экспертизами на высшем мировом уровне. Ее уже сейчас можно запустить в одном медучреждении в рамках исследовательской работы, например в клинике Мешалкина. Мы передадим ее любому, кто будет готов ее внедрять в практику, но для масштабного запуска нам необходим свой «Королев», — поясняет Валерий Мальцев. — У нас в Новосибирске нет необходимых специалистов —– их нужно приглашать из других регионов, а то и стран. К нам в институт приезжали серьезные команды из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, обращались военные, представители крупной госкорпорации, но после изучения системы честно признались, что в одиночку ее не вытянут.

Между тем запуск новой системы диагностики вписывается в политику государства, которое делает акцент на предупреждение возникновения заболеваний у граждан, развитие превентивной медицины.

— Мне не очень нравится, когда огромные деньги тратятся на создание центров облучения, фабрик по производству лекарственных препаратов, хирургических центров. При этом установленное оборудование не может выявить заболевание на ранней стадии. А когда половина желудка уже не работает — кому это поможет? — рассуждает ученый. — Гораздо эффективнее вкладывать средства в диагностику. Мониторинг своего К-вектора здоровья позволит вовремя корректировать возникшие или планируемые изменения состояния, например при рождении ребенка, а в конечном итоге прямым образом повлияет на продолжительность жизни.

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