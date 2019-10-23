Смерть от тромбоэмболии. Что значит «оторвался тромб»?

Тромб — кровяной сгусток, образовавшийся в кровеносном сосуде или же в самом сердце. Он может увеличиваться и в итоге закупорить сосуд, что приведет к смерти.

Тромбоз — процесс формирования тромба.

Тромбофлебит — это тромбоз, при котором воспаляется стенка вены и образуется сгусток, перекрывающий её просвет.

Тромбоэмболия — осложнение, когда происходит закупорка кровяносного канала. Под «отрывом тромба» подразумевают отделение кровяного сгустка от стенки вены или артерии.

Наибольшую опасность представляют случаи, когда закупориваются сосуды сердца, легких и головного мозга.

Возникновение тромбов

Образование сгустков крови имеет серьёзное значение для организма. Этот процесс защищает человека от потерь крови. При плохой свертываемости даже небольшая рана может привести к гибели.

Однако когда тромбы начинают появляться интенсивнее, создаётся угроза здоровью. Причинами их возникновения могут быть сильная вязкость крови, повреждения сосудов, медленный кровоток. Закупоренные сосуды не в состоянии доставлять необходимый кислород к органам, и как следствие их клетки начинают отмирать. При плохом развитии событий отрыв тромба может привести к инсульту.

Инсульт

Инсульт — это резкое нарушение кровообращения головного мозга. Недостаток кислорода вызывает отмирание клеток мозга. Человек, которому не была оказана своевременная помощь, не сможет вернуться к обычной жизни.

Различают два вида инсультов: геморрагический и ишемический. Причиной возникновения первого является разрыв сосуда, а второго закупорка вены либо артерии тромбом. Последний встречается в несколько раз чаще.

Тромбоэмболия

Основная угроза тромбоэмболии заключается в её неожиданности. Например, если закупоривается легочная артерия, то человек погибает за несколько секунд. Он может даже не предполагать о болезни. А когда это случается у него хватает времени, чтобы попросить помощь.

Тромбоз глубоких вен

Разделяют артериальный и венозный тромбоз. Второй дифференцируется по типу вен. В девяносто процентов случаев происходит тромбофлебит поверхностных вен, в остальных десяти тромбоз глубоких вен.

Глубокие вены — вены расположенные в мышечных каналах. При их закупоривании кровь имеет возможность попадать к сердцу только по маленьким сосудам. В большинстве случаев он протекает со следующими симптомами:

Отек в области закупорки вены;

Болезненные ощущения при нагрузках ног;

Гипертермия — разная температура конечностей;

Изменение цвета кожного покрова, чаще всего всей конечности.

Профилактика

Как уже было сказано выше, есть три основные причины возникновения тромбов: высокая вязкость крови, повреждения сосудов, медленный кровоток. К ним приводят как приобретенные, так и наследственные факторы. Наибольшему риску подвергаются следующие группы людей:

Женщины, ждущие ребенка. Угроза тромбоза при беременности увеличивается в шесть раз.

Люди, ведущие малоподвижный образ жизни. Так как недостаток движения вызывает замедление кровообращения.

Курильщики. Действие никотина приводит к повышению свертываемости крови.

Люди с ожирением, высоким артериальным давлением или варикозом.

Те, кто систематически испытывает стресс.

Алкоголики.

Больные сахарным диабетом, хроническим заболеванием лёгких, атеросклерозом.

Приверженцы строгих диет и те, кто мало употребляет жидкости.

Здоровый образ жизни поможет уменьшить риск образования тромбов. Поэтому советы здесь достаточно банальны: