Смерть от тромбоэмболии. Что значит «оторвался тромб»?

Тромб — кровяной сгусток, образовавшийся в кровеносном сосуде или же в самом сердце. Он может увеличиваться и в итоге закупорить сосуд, что приведет к смерти.
Тромбоз — процесс формирования тромба.
Тромбофлебит — это тромбоз, при котором воспаляется стенка вены и образуется сгусток, перекрывающий её просвет.
Тромбоэмболия — осложнение, когда происходит закупорка кровяносного канала. Под «отрывом тромба» подразумевают отделение кровяного сгустка от стенки вены или артерии.
Наибольшую опасность представляют случаи, когда закупориваются сосуды сердца, легких и головного мозга.
Образование сгустков крови имеет серьёзное значение для организма. Этот процесс защищает человека от потерь крови. При плохой свертываемости даже небольшая рана может привести к гибели.
Однако когда тромбы начинают появляться интенсивнее, создаётся угроза здоровью. Причинами их возникновения могут быть сильная вязкость крови, повреждения сосудов, медленный кровоток. Закупоренные сосуды не в состоянии доставлять необходимый кислород к органам, и как следствие их клетки начинают отмирать. При плохом развитии событий отрыв тромба может привести к инсульту.
Инсульт — это резкое нарушение кровообращения головного мозга. Недостаток кислорода вызывает отмирание клеток мозга. Человек, которому не была оказана своевременная помощь, не сможет вернуться к обычной жизни.
Различают два вида инсультов: геморрагический и ишемический. Причиной возникновения первого является разрыв сосуда, а второго закупорка вены либо артерии тромбом. Последний встречается в несколько раз чаще.
Основная угроза тромбоэмболии заключается в её неожиданности. Например, если закупоривается легочная артерия, то человек погибает за несколько секунд. Он может даже не предполагать о болезни. А когда это случается у него хватает времени, чтобы попросить помощь.
Разделяют артериальный и венозный тромбоз. Второй дифференцируется по типу вен. В девяносто процентов случаев происходит тромбофлебит поверхностных вен, в остальных десяти тромбоз глубоких вен.
Глубокие вены — вены расположенные в мышечных каналах. При их закупоривании кровь имеет возможность попадать к сердцу только по маленьким сосудам. В большинстве случаев он протекает со следующими симптомами:
Как уже было сказано выше, есть три основные причины возникновения тромбов: высокая вязкость крови, повреждения сосудов, медленный кровоток. К ним приводят как приобретенные, так и наследственные факторы. Наибольшему риску подвергаются следующие группы людей:
Здоровый образ жизни поможет уменьшить риск образования тромбов. Поэтому советы здесь достаточно банальны:
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