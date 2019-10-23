Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Смерть от тромбоэмболии. Что значит «оторвался тромб»?

  • 23/10/2019, 10:38
Одна из достаточно часто встречающихся причин смертности - тромбоэмболия. Что это такое?

Тромб — кровяной сгусток, образовавшийся в кровеносном сосуде или же в самом сердце. Он может увеличиваться и в итоге закупорить сосуд, что приведет к смерти.

Тромбоз — процесс формирования тромба.

Тромбофлебит — это тромбоз, при котором воспаляется стенка вены и образуется сгусток, перекрывающий её просвет.

Тромбоэмболия — осложнение, когда происходит закупорка кровяносного канала. Под «отрывом тромба» подразумевают отделение кровяного сгустка от стенки вены или артерии.

Наибольшую опасность представляют случаи, когда закупориваются сосуды сердца, легких и головного мозга.

Возникновение тромбов

Образование сгустков крови имеет серьёзное значение для организма. Этот процесс защищает человека от потерь крови. При плохой свертываемости даже небольшая рана может привести к гибели.

Однако когда тромбы начинают появляться интенсивнее, создаётся угроза здоровью. Причинами их возникновения могут быть сильная вязкость крови, повреждения сосудов, медленный кровоток. Закупоренные сосуды не в состоянии доставлять необходимый кислород к органам, и как следствие их клетки начинают отмирать. При плохом развитии событий отрыв тромба может привести к инсульту.

Инсульт

Инсульт — это резкое нарушение кровообращения головного мозга. Недостаток кислорода вызывает отмирание клеток мозга. Человек, которому не была оказана своевременная помощь, не сможет вернуться к обычной жизни.

Различают два вида инсультов: геморрагический и ишемический. Причиной возникновения первого является разрыв сосуда, а второго закупорка вены либо артерии тромбом. Последний встречается в несколько раз чаще.

Тромбоэмболия

Основная угроза тромбоэмболии заключается в её неожиданности. Например, если закупоривается легочная артерия, то человек погибает за несколько секунд. Он может даже не предполагать о болезни. А когда это случается у него хватает времени, чтобы попросить помощь.

Тромбоз глубоких вен

Разделяют артериальный и венозный тромбоз. Второй дифференцируется по типу вен. В девяносто процентов случаев происходит тромбофлебит поверхностных вен, в остальных десяти тромбоз глубоких вен.

Глубокие вены — вены расположенные в мышечных каналах. При их закупоривании кровь имеет возможность попадать к сердцу только по маленьким сосудам. В большинстве случаев он протекает со следующими симптомами:

  • Отек в области закупорки вены;
  • Болезненные ощущения при нагрузках ног;
  • Гипертермия — разная температура конечностей;
  • Изменение цвета кожного покрова, чаще всего всей конечности.

Профилактика

Как уже было сказано выше, есть три основные причины возникновения тромбов: высокая вязкость крови, повреждения сосудов, медленный кровоток. К ним приводят как приобретенные, так и наследственные факторы. Наибольшему риску подвергаются следующие группы людей:

  • Женщины, ждущие ребенка. Угроза тромбоза при беременности увеличивается в шесть раз.
  • Люди, ведущие малоподвижный образ жизни. Так как недостаток движения вызывает замедление кровообращения.
  • Курильщики. Действие никотина приводит к повышению свертываемости крови.
  • Люди с ожирением, высоким артериальным давлением или варикозом.
  • Те, кто систематически испытывает стресс.
  • Алкоголики.
  • Больные сахарным диабетом, хроническим заболеванием лёгких, атеросклерозом.
  • Приверженцы строгих диет и те, кто мало употребляет жидкости.

Здоровый образ жизни поможет уменьшить риск образования тромбов. Поэтому советы здесь достаточно банальны:

  • Откажитесь от спиртного и сигарет.
  • Уменьшайте количество стрессов.
  • Употребляйте много жидкости, ешьте сбалансированную и здоровую пищу.
  • И конечно, больше движения. Занятия спортом, бег, ходьба.

Популярное с сайта

Студенты НГАУ теперь могут проходить летнюю практику в Турции

Студенты НГАУ теперь могут проходить летнюю практику в Турции

22/10/2019, 17:40
В основном они стажируются в должности трансфермена.
Организация оштрафована за нарушение в трудоустройстве бывшего госслужащего

Организация оштрафована за нарушение в трудоустройстве бывшего госслужащего

22/10/2019, 17:30
Мировой судья, рассмотрев материалы проверки, привлек юрлицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.
27 объектов недвижимости СО РАН переданы в управление Минобрнауки РФ

27 объектов недвижимости СО РАН переданы в управление Минобрнауки РФ

22/10/2019, 17:07
На рассмотрении Правительства РФ находится еще один перечень из более ста объектов недвижимости, права управления которыми Сибирское отделение просит прекратить.

Актуальный разговор

Виктор Толоконский: Я не говорю «нет». Возможно...

Виктор Толоконский: Я не говорю «нет». Возможно…

Все материалы
Новости

Ученые предлагают перестроить систему клинической диагностики

23/10/2019, 10:00

Первое «сНежное шоу» Славы Полунина собрало аншлаг в Новосибирске

23/10/2019, 07:00

Всероссийский союз страховщиков поддержал предложение ЦБ о системе гарантирования страхования жизни

22/10/2019, 19:58

Робот Николай выступил на заседании Совета по развитию цифровой экономики

22/10/2019, 18:13

Евросиб отправил первый контейнерный поезд с зерном нового урожая

22/10/2019, 17:52

Студенты НГАУ теперь могут проходить летнюю практику в Турции

22/10/2019, 17:40

Организация оштрафована за нарушение в трудоустройстве бывшего госслужащего

22/10/2019, 17:30

27 объектов недвижимости СО РАН переданы в управление Минобрнауки РФ

22/10/2019, 17:07

Разработка студентов НГТУ НЭТИ поможет избавить Кузбасс от угольной пыли

22/10/2019, 17:01

Новосибирцы отправляют установку для БНЗТ в Китай

22/10/2019, 15:54

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Семь будущих поликлиник «не прошли» через восемнадцать депутатов

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска