УФНС отправит новосибирцам по почте более 900 тыс. налоговых уведомлений

Налоговые органы завершили работу по исчислению сумм имущественных налогов, подлежащих уплате в 2019 году. Сейчас проводится анализ правильности формирования налоговой базы, полноты предоставления льгот, применения налоговых ставок. Оценка сборов имущественных налогов физических лиц в Новосибирской области в 2019 г. составляет 3,4 млрд руб, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

При этом, в УФНС напомнили, что с 2019 г. изменилась форма налогового уведомления, которое направляется физлицам для уплаты имущественных налогов.

— Теперь в нее включается информация для перечисления налогов в бюджет, поэтому вместе с уведомлением больше не будут направляться отдельные платежные документы. В измененной форме содержатся полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой уплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства, — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в налоговом уведомлении теперь не будут содержаться сведения об объектах имущества, по которым не предъявляются налоговые платежи. Например, если гражданин использует налоговую льготу, которая освобождает его от уплаты налога, или у физлица есть переплата, покрывающая сумму налога.

Уведомления по новой форме будут направлены новосибирским налогоплательщикам в рамках кампании по рассылке налоговых уведомлений этого года по почте (тем, кто не подключен к Личному кабинету налогоплательщика физического лица), а также будут размещены в их Личных кабинетах на официальном сайте ФНС России.

— Запланировано в течение августа напечатать на бумажном носителе 939 тыс. уведомлений. Это почти на 10 тыс. меньше, чем в 2018 году. Сокращение связано с тем, что более чем на 10% увеличилось количество граждан, подключенных к Личному кабинету налогоплательщика физического лица. Они получают налоговые уведомления в электронном виде. Кроме того, учтено введение льгот (вычетов) по налогу на имущество и земельному налогу лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, а также освобождение от налога на имущество физических лиц объектов налогообложения, прекративших свое существование в связи с гибелью или уничтожением, — рассказали в УФНС.

В ведомстве напомнили, что на всей территории Российской Федерации установлен единый срок уплаты физическими лицами имущественных налогов (налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги) – не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. В связи с тем, что 1 декабря в 2019 году приходится на выходной день, срок уплаты налогов за 2018 год истекает 2 декабря 2019 года.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области