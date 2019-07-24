В среднем каждый житель Новосибирской области потратил в магазинах 91,1 тыс рублей

По оперативным данным, в I полугодии 2019 года в Новосибирской области оборот розничной торговли составил 254,4 млрд. рублей (100,4% к соответствующему периоду 2018 года) или 91,1 тыс. рублей на одного жителя области, сообщили в Новосибирскстате. Отмечается, что по этим показателям среди регионов СФО область занимает второе место после Красноярского края (объем оборота розничной торговли – 271,9 млрд. рублей, на душу населения – 94,7 тыс. рублей).

По данным статистиков, основную часть оборота розничной торговли области формировали крупные организации и субъекты среднего предпринимательства (включая организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) – 58,7% (в I полугодии 2018 года – 57,4%). Доля розничных рынков в общем объеме розничной торговли сохранилась на уровне 2018 года и составила 1,2%.

При этом, структура оборота розничной торговли по видам товаров на протяжении последних лет существенно не менялась.

— В I полугодии 2019 года на непродовольственные товары приходилось 53,2%, на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия – 46,8% (в I полугодии 2018 года 52,9% и 47,1% соответственно), — уточнили в Новосибирскстате.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru