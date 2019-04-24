УФНС рекомендует юрлицам проверить сведения о себе в ЕГРЮЛ

Юридическим лицам необходимо на постоянной основе проверять или о своих контрагентах и принимать меры по внесению в реестр достоверных сведений или подаче заявлений, если решение о предстоящем исключении уже принято, сообщили в УФНС по Новосибирской области.

В УФНС напомнили, что законодательство о госрегистрации предусматривает право регистрирующих (налоговых) органов проверять достоверность включаемых и включенных в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений об адресе места нахождения компании, о его руководителе и участниках.

— При установлении фактов недостоверности регистрирующий орган уведомляет о необходимости представить доказательства достоверности сведений или внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ саму организацию, его руководителя и участников. Если в течение 30 дней после направления уведомлений не выполняются такие требования, то в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности сведений, тем самым обеспечивая открытость и публичность информации для неопределенного круга лиц, — говорится в сообщении.

Кроме того, вступили в силу изменения в Закон о регистрации, предусматривающие право регистрирующего органа исключать из реестра организации, в отношении которых запись о недостоверности сведений содержится в ЕГРЮЛ более 6 месяцев. При этом сначала регистрирующим органом принимается решение о предстоящем исключении, о чем вносится соответствующая запись в ЕГРЮЛ. Если в течение 3-х месяцев не поступают заявления от самого юридического лица, кредитора или иных лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ, организация исключается по решению регистрирующего органа.

Наличие в ЕГРЮЛ записей о недостоверности влечет негативные последствия для лиц, участвовавших в составе таких фирм в качестве руководителя и/или участника. Сведения о них в подобном статусе в других организациях не могут быть внесены в ЕГРЮЛ в течение 3-х лет после внесения записи о недостоверности.

Исключение же организации из государственного реестра означает прекращение правоспособности юридического лица.

Все эти меры направлены на обеспечение достоверности реестра, являющегося открытым и общедоступным. Сведения ЕГРЮЛ размещаются на сайте www.nalog.ru в электронном сервисе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Там же можно получить сведения в отношении своих контрагентов. Сведения предоставляются бесплатно. Формируются они быстро.

Фото: предоставлено УФНС по Новосибирской области