С 20 мая на федеральных трассах вводятся ограничения для большегрузов

В соответствии с приказом Федерального дорожного агентства от 25.03.2019 г., в период с 20 мая по 31 августа на участках федеральных автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием будет ограничено движение большегрузных автомобилей при дневной температуре воздуха выше 32˚С на период с 10.00 до 22.00. Данная мера вводится ежегодно для обеспечения сохранности дорожного покрытия, сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».

Ограничение касается транспортных средств с осевыми нагрузками, превышающими допустимые на территории РФ, за исключением автомобилей экстренных служб, а также транспорта, осуществляющего пассажирские, международные и почтовые перевозки, транспортировку животных, пищевых продуктов и лекарственных препаратов, топлива и грузов, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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