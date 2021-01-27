УФСБ России по Новосибирской области возглавил Сергей Сизов

Президент России Владимир Путин назначил руководителем УФСБ по Новосибирской области генерал-лейтенанта Сергея Сизова. Он приступил к исполнению обязанностей начальника 26 января, сообщила пресс-служба регионального управления.

Сергей Сизов родился в 1967 году. Он окончил Липецкий политехнический институт, а свою службу в органах безопасности начинал с должности оперуполномоченного в УФСБ России по Липецкой области в 1993 году. С 2014 по 2016 годы он был первым заместителем главы Южно-уральского ФСБ. После этого руководил УФСБ России по Пензенской области, УФСБ России по Челябинской области.

Генерал-лейтенант Сергей Бойко, возглавлявший управление в Новосибирской области с 2013 года, освобожден от занимаемой должности из-за перехода на новое место службы.