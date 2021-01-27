В заксобрании Новосибирской области изменения по пенсионной линии

На предстоящей сессии заксобрания Новосибирской области, которая состоится 27 января, депутатам предстоит рассмотреть и утвердить заявление коллеги от «Партии Пенсионеров» 70-летней Галины Бизяевой о сдаче мандата. В настоящий момент пенсионер Бизяева является заместителем председателя комиссии по наказам избирателей и входит в состав постоянно действующей комиссии по вопросам изменения Устава Новосибирской области.

— Прошу прекратить мои полномочия депутата Законодательного Собрания Новосибирской области и заместителя председателя комиссии по наказам избирателей в связи с невозможностью осуществления обязанностей депутата Законодательного Собрания Новосибирской области, — говорится в тексте заявления Галины Бизяевой на имя председателя заксобрания Андрея Шимкива от 14 января 2021 года.

То, что Бизяева уходит по собственному желанию, в комментарии корреспонденту Infopro54 подтвердил председатель правления реготделения «Партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин. По словам собеседника редакции, причиной, побудившей его соратницу сдать мандат, стало состояние здоровья. Что касается возможного преемника, то это вопрос уже фактически решен.

— Мандат отойдет следующему по списку территориальной группы, — сообщает Кожемякин. — На сессии предстоит только проголосовать.

По словам лидера партийного реготделения, место Галины Бизяевой займет 46-летний директор ООО «Альянс» Андрей Пак.

Напомним, что несмотря на то, что еще не прошло и полугода после выборов депутатов заксобрания седьмого созыва, тем не менее это уже второй случай отказа от мандата. Представлявший первую «тройку» единороссов депутат Госдумы Александр Карелин перешел в Совет Федерации. Его место занял директор ООО СК «Армада» Павел Кива.

От партии «Пенсионеров» в составе заксобрания седьмого созыва в настоящее время работают двое депутатов — уже упомянутая Галина Бизяева и гендиректор ООО «Прогресстройгрупп» Александр Аверкин.