Уголовное дело экс-главы Черепаново передано в суд

Перед судом предстанет бывший глава Черепаново Николай Рундаев по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, в июне 2019 года администрация города и юридическое лицо заключили муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту: «Реконструкция биологических очистных сооружений в городе Черепаново Черепановского района Новосибирской области», по результатам размещения закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

Руднев, не дождавшись положительного заключения экспертизы, в декабре 2019 года подписал акт приемки выполненных работ, а также платежные поручения о перечислении в пользу организации из средств бюджета денежных средств в сумме около 3,5 млн. рублей.

— Преступные действия фигуранта по делу повлекли существенное нарушение прав и законных интересов муниципального образования города Черепаново Черепановского района Новосибирской области, а также охраняемых законом интересов государства, и причинили бюджету муниципального образования тяжкие последствия в виде значительного материального ущерба, — говорится в сообщении.

Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал частично.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.