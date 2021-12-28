Аспирантка НЭТИ разработала солнечные коллекторы для экологичного отопления домов и квартир

Аспирантка НГТУ НЭТИ, основательница проекта «Наше солнце» Валентина Хорева разработала солнечный коллектор для горячего водоснабжения и отопления домов с помощью солнечной энергии. Коллектор позволяет значительно снизить выброс углекислого газа в атмосферу.

— Солнечный коллектор — это устройство, которое нагревает воду и дает отопление за счет солнца. Например, если у вас частный дом, то зимой отапливать его очень дорого. Если хочется сэкономить, то можно поставить коллектор. Это зеленые технологии, которые исключают выброс СО2, — рассказала Валентина Хорева.

Коллектор может на 100% заменить газовое или печное оборудование при достаточной площади теплоприёмника. Как рассказала разработчик, для отопления дома в 100 м² площадь коллектора должна составлять 2—8 м² в зависимости от количества жильцов.

По словам Валентины Хоревой, разрабатываемый в НГТУ НЭТИ солнечный коллектор будет значительно дешевле зарубежных аналогов, но при этом не менее эффективный. Еще один плюс проекта «Наше солнце» заключается в ремонтопригодности. Любой пользователь солнечного коллектора сможет самостоятельно отремонтировать установку. Это также позволяет повысить экологичность.