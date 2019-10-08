Уголовное дело о фиктивной постановке на учет 78 иностранных граждан направлено в суд

Прокуратура Дзержинского района г. Новосибирска Новосибирской области утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 24-летней жительницы города, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Она обвиняется в совершении 37 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

По версии дознания, с сентября 2018 года по июнь 2019 года злоумышленница в своей квартире за денежное вознаграждение в размере 250 рублей осуществляла временную регистрацию иностранных граждан.

— Она подавала в филиалы многофункциональных центров г. Новосибирска от имени иностранцев документы о регистрации по месту пребывания, однако предоставлять им жилое помещение для фактического проживания не намеревалась, — уточнили в ведомстве.

Всего за указанный период женщина зарегистрировала в квартире 78 граждан ближнего зарубежья (Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана).

Уголовное дело рассмотрит по существу мировой судья Дзержинского судебного района города Новосибирска.

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