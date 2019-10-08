Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Полностью уборка урожая завершена в 24 регионах Новосибирской области

Первыми уборочную кампанию завершили Маслянинский, Сузунский и Купинский районы.
  • 08/10/2019, 17:42
Уборочная_1

По состоянию на сегодня в Новосибирской области обмолочено свыше 1,4 млн гектаров зерновых культур, или 99,4% к уборочной площади, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, сбор зерновых культур уже составляет 2 млн 576 тысяч тонн при урожайности 18,3 ц/га. Уборка урожая полностью завершена в 24 районах области из 30. Первыми уборочную кампанию завершили Маслянинский, Сузунский и Купинский районы. Последние гектары зерновых в остальных районах планируется обмолотить до 10 октября.

Отмечается, что для проведения уборочных работ сельхозпроизводителям Новосибирской области доведено почти 700 млн рублей государственной поддержки. Общая сумма средств государственной поддержки, перечисленной аграриям региона с начала года – 2,4 млрд. рублей (1,1 млрд. рублей – средства федерального бюджета, 1,3 млрд. рублей – средства областного бюджета). Планируется, что в 2019 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составит порядка 2,5 млн. тонн зерна в весе после доработки (на уровне 2018 года). Это полностью обеспечит внутреннюю потребность Новосибирской области, сохранив, в том числе, набранные высокие темпы экспорта. Профицит зерна в 2019 г составит порядка 800 тыс. тонн, в том числе вывоз на экспорт порядка 400 тыс. тонн.

— Для налаживания делового сотрудничества сельскохозяйственных товаропроизводителей области с ведущими российскими экспортерами проведены совещания с руководством компаний «Торговый дом «Содружество» и «Объединенная зерновая компания». В настоящее время прорабатываются конкретные детали будущего взаимодействия и варианты развития сотрудничества с новосибирскими производителями сельхозпродукции, ведется работа по формированию долгосрочных договоров, — сообщил Евгений Лещенко.

В экспортном направлении зерновые и масличные культуры из Новосибирской области поставляются в Китай, Монголию, Азербайджан, Литву, Латвию, Иран, Пакистан, Египет и страны Таможенного союза – Беларусь, Казахстан. Основные направления отгрузки зерновых культур внутри Российской Федерации – морской порт г. Новороссийск, г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Липецкая, Тверская, Тульская, Московская области. География поставок постоянно расширяется.

Министр подчеркнул, что в настоящее время основное внимание уже уделяется подготовке к посевной кампании 2020 года. Вспашка зяби проведена уже на площади более 760 тысяч га (91% от плана). Увеличились в сравнении с прошлым годом площади посева озимых – настоящее время посеяно более 51 тысяч га озимых культур. На текущую дату на семена засыпано 293 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Все это создает хороший задел для посевной кампании 2020 года и будущего урожая.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

Отрасль просит новую отсрочку на финансовое взросление

Отрасль просит новую отсрочку на финансовое взросление

07/10/2019, 19:32
Строительное сообщество Новосибирской области ждет менее категоричного перехода на проектное финансирование.
Ваш инвестор

Эксперты рассказали, как распознать нелегального кредитора

07/10/2019, 19:07
Ужесточение регулирования рынка микрозаймов со стороны государства дает свои результаты – несомненно, происходит оздоровление сферы МФО.
В регионе усовершенствован порядок предоставления сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности

В регионе усовершенствован порядок предоставления сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности

07/10/2019, 18:20
Законопроект одобрен правительством и внесен на рассмотрение депутатами заксобрания.

Актуальный разговор

«В России нет ни одного проекта ГЧП в среднем профобразовании. Попробуем в Новосибирске»

Все материалы
Новости

Новосибирские перевозчики ТКО уже останавливаются из-за долгов

08/10/2019, 17:52

Уголовное дело о фиктивной постановке на учет 78 иностранных граждан направлено в суд

08/10/2019, 17:38

Вопросы развития благотворительности в регионе обсудил губернатор с директором фонда «Солнечный город»

08/10/2019, 14:50

При реформировании системы Госжилнадзора Минстрой России учтет мнения регионов

08/10/2019, 14:48

Производство бомбардировщиков Су-34 в Новосибирске может быть прекращено

08/10/2019, 12:50

Отрасль просит новую отсрочку на финансовое взросление

07/10/2019, 19:32

Эксперты рассказали, как распознать нелегального кредитора

07/10/2019, 19:07

В регионе усовершенствован порядок предоставления сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности

07/10/2019, 18:20

За девять месяцев перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 12,6%

07/10/2019, 17:59

На участок «Макс Моторс Проект» нашелся покупатель

07/10/2019, 17:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Эксперты рассказали, как распознать нелегального кредитора

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска