Полностью уборка урожая завершена в 24 регионах Новосибирской области

По состоянию на сегодня в Новосибирской области обмолочено свыше 1,4 млн гектаров зерновых культур, или 99,4% к уборочной площади, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, сбор зерновых культур уже составляет 2 млн 576 тысяч тонн при урожайности 18,3 ц/га. Уборка урожая полностью завершена в 24 районах области из 30. Первыми уборочную кампанию завершили Маслянинский, Сузунский и Купинский районы. Последние гектары зерновых в остальных районах планируется обмолотить до 10 октября.

Отмечается, что для проведения уборочных работ сельхозпроизводителям Новосибирской области доведено почти 700 млн рублей государственной поддержки. Общая сумма средств государственной поддержки, перечисленной аграриям региона с начала года – 2,4 млрд. рублей (1,1 млрд. рублей – средства федерального бюджета, 1,3 млрд. рублей – средства областного бюджета). Планируется, что в 2019 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составит порядка 2,5 млн. тонн зерна в весе после доработки (на уровне 2018 года). Это полностью обеспечит внутреннюю потребность Новосибирской области, сохранив, в том числе, набранные высокие темпы экспорта. Профицит зерна в 2019 г составит порядка 800 тыс. тонн, в том числе вывоз на экспорт порядка 400 тыс. тонн.

— Для налаживания делового сотрудничества сельскохозяйственных товаропроизводителей области с ведущими российскими экспортерами проведены совещания с руководством компаний «Торговый дом «Содружество» и «Объединенная зерновая компания». В настоящее время прорабатываются конкретные детали будущего взаимодействия и варианты развития сотрудничества с новосибирскими производителями сельхозпродукции, ведется работа по формированию долгосрочных договоров, — сообщил Евгений Лещенко.

В экспортном направлении зерновые и масличные культуры из Новосибирской области поставляются в Китай, Монголию, Азербайджан, Литву, Латвию, Иран, Пакистан, Египет и страны Таможенного союза – Беларусь, Казахстан. Основные направления отгрузки зерновых культур внутри Российской Федерации – морской порт г. Новороссийск, г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Липецкая, Тверская, Тульская, Московская области. География поставок постоянно расширяется.

Министр подчеркнул, что в настоящее время основное внимание уже уделяется подготовке к посевной кампании 2020 года. Вспашка зяби проведена уже на площади более 760 тысяч га (91% от плана). Увеличились в сравнении с прошлым годом площади посева озимых – настоящее время посеяно более 51 тысяч га озимых культур. На текущую дату на семена засыпано 293 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Все это создает хороший задел для посевной кампании 2020 года и будущего урожая.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области