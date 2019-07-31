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УК и ТСЖ обязали предоставлять регоператорам по обращению с ТКО персональные данные потребителей

За непредставление или некорректное предоставление данных предусмотрена административная ответственность.
  • 31/07/2019, 16:49
УК и ТСЖ обязали предоставлять регоператорам по обращению с ТКО персональные данные потребителей

На официальном сайте правовой информации publication.pravo.gov.ru 23 июля опубликовано постановление Правительства РФ от 13.07.2019 № 897«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу договорных отношений между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями».

Как сообщили в пресс-службе ООО «Экология-Новосибирск», в документе пункт 1481 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов дополняется абзацами следующего содержания:

— Управляющая организация, товарищество или кооператив, осуществляющие управление многоквартирным домом, предоставляют региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, приступающему к предоставлению коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, в случаях предусмотренных подпунктами „д“ и „е“ пункта 148 11 настоящих Правил, сведения, необходимые для начисления платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, не позднее чем за 5 рабочих дней до начала предоставления региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в указанных случаях.

Отмечается, что такие сведения должны включать:

  • фамилию, имя, отчество (при наличии),
  • дату и место рождения,
  • реквизиты документа, удостоверяющего личность,
  • контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии) каждого собственника и пользователя жилых помещений в многоквартирном доме,
  • наименование и место государственной регистрации юридического лица, контактный телефон, если собственником жилого помещения в МКД является юрлицо,
  • адреса жилых помещений в МКД с указанием общей площади жилого помещения, общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД,
  • количество постоянно и временно проживающих лиц,
  • иные сведения, необходимые для расчета коммунальной услуги,
  • сведения о применении в отношении собственника мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг,
  • сведения о периодах и основаниях перерасчета платы за «Обращение с ТКО»,
  • реквизиты документов, подтверждающих право собственности на каждое жилое помещение в МКД или их копии.

Предоставление указанных сведений не требует согласия потребителя на передачу персональных данных.

Также Правила дополняются пунктом 148 1–1 следующего содержания:

— Управляющая организация, правление товарищества и кооператива предоставляют региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами сведения из реестра собственников помещений в многоквартирном доме, позволяющие идентифицировать собственников помещений в многоквартирном доме (фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника помещения в многоквартирном доме, полное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица, если собственником помещения в многоквартирном доме является юридическое лицо, номер помещения в доме, собственником которого является физическое или юридическое лицо), а также сведения о размерах принадлежащих им долей в праве общей собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме в случае изменения указанных сведений не позднее 10 рабочих дней со дня такого изменения.

Отмечается, что за непредставление или некорректное предоставление данных предусмотрена административная ответственность.

Фото: pixabay.com, автор- Free-Photos

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