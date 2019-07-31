Когда из Новосибирска исчезнут автомобили с правым рулем?

На долю праворульных машин в нашем городе приходится 34% от общего объема автопарка. По количеству таких автомобилей Новосибирск уступает только Владивостоку. Но, по данным «Автостат», столица Сибири — самый «праворульный» город с миллионным населением в России. Когда подержанные автомобили из Японии с правым расположением руля исчезнут с наших улиц?

Напомним, что сейчас машин с правым рулем больше всего во Владивостоке — 255,8 тыс. шт. На втором месте — Новосибирск, здесь 144,2 тыс. легковых машин с правым рулем — это практически каждый третий автомобиль. За столицей Сибири следует Хабаровск (111,1 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 городов РФ по числу автомобилей с правым рулем попадают: Красноярск (93,7 тыс. шт.), Иркутск (75,7 тыс. шт.), Уссурийск (65,8 тыс. шт.), Находка (65,4 тыс. шт.), Петропавловск-Камчатский (58,1 тыс. шт.), Омск (54,7 тыс. шт.) и Чита (50,4 тыс. шт.).

Между тем правительство РФ решило на год перенести ужесточение норм импорта праворульных микроавтобусов, которое должно было вступить в силу в июле 2019 года. Это значит, что еще в течение года жители Новосибирской области могут приобретать японские б/у автомобили на торговых площадках Дальневосточного федерального округа по старым правилам (свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) можно будет получать по старой схеме).

Напомним, что ввод новых требований технического регламента Таможенного союза с 1 июля 2019 предполагал запрет на ввоз праворульных микроавтобусов (на все японские авто с правым рулем, в которых больше 8 посадочных мест). А остальные машины с правым рулем должны были в строгом порядке проходить индивидуальную сертификацию. Однако выяснилось, что в России отсутствует структура, способная в большом объеме сертифицировать автомобили с правым рулем.

Причина переноса сроков — в неготовности инфраструктуры. Предполагается, что перенос сроков позволит странам Евразийского экономического союза подготовить испытательную базу к проведению испытаний единично ввозимых автомобилей. СМИ, со ссылкой на Росстандарт, сообщают, что достаточного количества лабораторий, способных выдавать сертификаты о безопасности по новым правилам, сейчас нет.

Государство пытается ограничить ввоз японских машин с правым рулем, начиная с 2010 года. Однако неспособность (до недавних пор) отечественного автопрома предоставить сибирским автомобилистам хоть что-то сопоставимое по цене и качеству в бюджетном сегменте и популярность надежных, хоть и подержанных японских машин, с 90-х годов по-прежнему сильно влияют на формирование автопарка городов азиатской части России.

Ситуацию может изменить только радикальная мера — полное прекращение ввоза таких машин на территорию РФ.

— Все очень просто: когда прекратится ввоз таких машин в Россию, начнет резко снижаться их парк, соответственно, их доля тоже начнет падать, — сообщил корреспонденту InfoPro54 специалист аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

Напомним, согласно данным аналитического агентства «Автостат», в России на начало года насчитывалось более 3,3 млн легковых автомобилей, имеющих правое расположение руля, что составляет около 8% всего автопарка страны.

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