Уличные камеры видеонаблюдения в системе безопасности

В свою очередь они подразделяются:

• Устройства со специально инфракрасной подсветкой для ночной видеосъемки.

• Камеры с датчиками движения, они начинают работать только при движении, тем самым экономиться размер видеоархива.

• Поворотные и неповоротные устройства.

• Беспроводные и проводные камеры.

• Камеры, снимающие в черно-белом формате.

• Цифровые IP-видеокамеры.

• Камеры купольные.

Каждый вид камер имеет свои особенности, достоинства и недостатки, приобретать тот или иной тип камер следует с учетом поставленных задач по охране.

Устройство камер видеонаблюдения

Наша компания занимается поставкой охранных систем, в наличии оборудование для выполнения различных задач — от камер для частного дома и комплектующих до профессионального проектного оборудования.

С большой ответственностью необходимо подойти к подбору оборудования – мы сопровождаем выбор камеры на всех этапах. Почему следует выбрать камеру именно с таким разрешением, углом обзора, фокусным расстоянием, габаритами, цветопередачей и так далее. Подберем и комплектующие для камер (если в этом есть необходимость), такие, как:

• Инфракрасная подсветка и светозащитный козырёк.

• Кожухи для защиты от воды и пыли.

• Различные сменные объективы (вариообъективы, трансфокаторы, широкоугольные объективы и так далее).

• Скоростные и высокоскоростные поворотные устройства.

Уличные видеокамеры имеют некоторые особенности, в отличие от камер других типов они способны противостоять любым капризам природы (снег, дождь, град, морозы и так далее). Кроме того, корпус таких камер изготовлен из высокопрочного металла или пластика, а использование антивандальных кожухов защитит устройства даже от целенаправленных действий злоумышленника.

При установке камеры, важно соблюдать ряд правил для корректной работы техники. Например, в среднем высота установки устройства составляет около 3-х метров, если установить камеру выше, то съемка будет не панорамной (видны будут только макушки людей), установив камеру ниже, уже невозможно исключи актов вандализма.

Чтобы ваша охранная система работала как часы, все составляющие системы были подобраны, а поставленные задачи были решены, обращайтесь в компанию Протэк в Новосибирске. Выбрать уличную видеокамеру можно на нашем сайте https://pro-tek.pro/catalog/cid/ulichnye-videokamery/. Работаем и выполняем доставку по всей Новосибирской области.