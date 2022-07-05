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Мощности «ЭкоНивы» в Новосибирске не задействованы в поставках для преемника «Макдональдса»

  • 05/07/2022, 16:36
Автор:
новости Новосибирска
В цепочку мог бы включиться новый завод холдинга в Маслянино. После сдачи в эксплуатацию.

Крупнейший молочный холдинг России ГК «ЭкоНива» подписал контракт на поставку молочной продукции в сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка». В обновленных предприятиях сети кофейные напитки, как и прежде, будут готовиться на молоке от «ЭкоНивы». компания уже активно отгружает продукцию в действующие точки сети. Это молоко питьевое ультрапастеризованное серии «ЭкоНива Professional Line» 3,2% и 3,5% жирности, сообщили в пресс-службе холдинга. «ЭкоНива» начала сотрудничать с сетью предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс» в апреле 2021 года. Тогда компания также поставляла молоко во все предприятия сети по России.

новости Новосибирска

В Новосибирске с работающих ресторанов McDonald’s снимают вывески

Напомним, американская сеть фастфуда McDonald’s в марте приостановила свою деятельность в России, а позже объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Компания уточнила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования в России названия, логотипа, брендинга и меню McDonald’s.

Позже стало известно, что покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом «Вкусно — и точка». Говор — владелец компании «ГиД». Он управляет 25 ресторанами McDonald’s в Сибири: в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

— Нам удалось сохранить всю цепочку поставщиков, поэтому мы продолжаем получать ингредиенты высочайшего качества, как и предусмотрено нашими стандартами, — отметила директор по качеству «Вкусно — и точка» Инна Коротенина.

Директор по внешним коммуникациям ГК «Эконива» Ирина Синицына пояснила редакции Infopro54, что в настоящее время продукция профессиональной серии «ЭкоНива Professional Line» выпускается на площадках компании в городе Медынь Калужской области и пгт. Анна Воронежской области.

— Локализовать в Новосибирской области производство широкого спектра молочной продукции компания могла бы после реализации инвестиционного проекта перерабатывающего завода в Маслянинском районе мощностью 1150 т сырого молока в сутки. Это позволит поставлять качественную молочную продукцию (в том числе в кафе и рестораны сибирского региона) с минимальным логистическим плечом и в кратчайшие сроки, — сообщила Синицына.

По ее словам, на перерабатывающем заводе в Новосибирской области идет подготовка к активной фазе строительно-монтажных работ. Больше подробностей о проекте собеседник редакции сообщить не смогла.

новости Новосибирска

«ЭкоНива» готова оперативно завершить строительство завода по производству сыров

В апреле 2022 года в пресс-службе компании в ответ на запрос редакции поясняли, что «ЭкоНива» готова оперативно завершить строительство завода по производству сыров и сухой сыворотки для детского питания. На тот момент для будущего завода уже было изготовлено и частично доставлено оборудование, смонтированы несущие каркасы зданий трех главных производственных корпусов, произведен частичный монтаж внутренних и внешних ограждающих конструкций, выполнялись подготовительные работы по инженерным сетям. Кроме того, холдинг вел диалог по возобновлению финансирования проекта с основным кредитором — Россельхозбанком. При этом ряд других банков также прорабатывали вопрос относительно своего участия в этом проекте.

Вертикально интегрированный холдинг «ЭкоНива» — крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Компания управляет активами в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Основное — молочное — подразделение группы объединяет 40 животноводческих комплексов, на которых содержатся свыше 220000 голов крупного рогатого скота, половина из которых — фуражные коровы. В 2021 году на предприятиях «ЭкоНивы» произведено свыше 1,1 млн т сырого молока. С 2013-го компания также развивает направление по переработке молока. «ЭкоНива» входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630000 га.

В 2021 году выручка от продаж ГК «ЭкоНива» выросла на 33% — до 50,8 млрд рублей, EBITDA — на 3% и превысила 16,6 млрд рублей, по предварительным данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности.

 

Ранее редакция рассказывала, что на международном Сибирском транспортном форуме в июне губернатор области Андрей Травников поднял вопрос о необходимости федеральной поддержки глубокой переработки сельхозпродукции в округе.  

Фото с сайта «ЭкоНивы»

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Рубрики : Бизнес Промышленность Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : промышленность инвестиции бизнес агропром


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