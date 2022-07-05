Мощности «ЭкоНивы» в Новосибирске не задействованы в поставках для преемника «Макдональдса»

Крупнейший молочный холдинг России ГК «ЭкоНива» подписал контракт на поставку молочной продукции в сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка». В обновленных предприятиях сети кофейные напитки, как и прежде, будут готовиться на молоке от «ЭкоНивы». компания уже активно отгружает продукцию в действующие точки сети. Это молоко питьевое ультрапастеризованное серии «ЭкоНива Professional Line» 3,2% и 3,5% жирности, сообщили в пресс-службе холдинга. «ЭкоНива» начала сотрудничать с сетью предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс» в апреле 2021 года. Тогда компания также поставляла молоко во все предприятия сети по России.
Позже стало известно, что покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом «Вкусно — и точка». Говор — владелец компании «ГиД». Он управляет 25 ресторанами McDonald’s в Сибири: в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
— Нам удалось сохранить всю цепочку поставщиков, поэтому мы продолжаем получать ингредиенты высочайшего качества, как и предусмотрено нашими стандартами, — отметила директор по качеству «Вкусно — и точка» Инна Коротенина.
Директор по внешним коммуникациям ГК «Эконива» Ирина Синицына пояснила редакции Infopro54, что в настоящее время продукция профессиональной серии «ЭкоНива Professional Line» выпускается на площадках компании в городе Медынь Калужской области и пгт. Анна Воронежской области.
— Локализовать в Новосибирской области производство широкого спектра молочной продукции компания могла бы после реализации инвестиционного проекта перерабатывающего завода в Маслянинском районе мощностью 1150 т сырого молока в сутки. Это позволит поставлять качественную молочную продукцию (в том числе в кафе и рестораны сибирского региона) с минимальным логистическим плечом и в кратчайшие сроки, — сообщила Синицына.
По ее словам, на перерабатывающем заводе в Новосибирской области идет подготовка к активной фазе строительно-монтажных работ. Больше подробностей о проекте собеседник редакции сообщить не смогла.
Вертикально интегрированный холдинг «ЭкоНива» — крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Компания управляет активами в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Основное — молочное — подразделение группы объединяет 40 животноводческих комплексов, на которых содержатся свыше 220000 голов крупного рогатого скота, половина из которых — фуражные коровы. В 2021 году на предприятиях «ЭкоНивы» произведено свыше 1,1 млн т сырого молока. С 2013-го компания также развивает направление по переработке молока. «ЭкоНива» входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630000 га.
В 2021 году выручка от продаж ГК «ЭкоНива» выросла на 33% — до 50,8 млрд рублей, EBITDA — на 3% и превысила 16,6 млрд рублей, по предварительным данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности.
Ранее редакция рассказывала, что на международном Сибирском транспортном форуме в июне губернатор области Андрей Травников поднял вопрос о необходимости федеральной поддержки глубокой переработки сельхозпродукции в округе.
Фото с сайта «ЭкоНивы»
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