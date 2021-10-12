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«Управленческие навыки: какие необходимы сегодня?»

  • 12/10/2021, 15:53
Руководитель – главный идеолог компании. Но на одной идеологии бизнес не построишь.

новости бизнесаТребуется формирование и отлаживание бизнес – процессов, структур и систем, управление персоналом. Часть руководителей с этим справляются: их подчиненные выполняют задачи, контролируют процессы, ценят их авторитет и с удовольствием проявляют инициативу. А другие сталкиваются с низкой исполнительской дисциплиной, нелояльностью персонала, хаотичностью бизнес- процессов.

Отчего так происходит? Причин много, но одна из главных – отсутствие управленческих навыков или их нехватка. Руководителю кажется, что он умеет планировать, ставить задачи, мотивировать и давать обратную связь.  Но в действительности, все совсем наоборот. И задачи без сроков, и контроль отсутствует, и обратная связь — это жесткая критика.

Сегодня и сотрудники, и конкурентная среда, и динамика рынка очень ярко проявляют все пробелы, связанные с управленческими навыками руководителя.

Об это и многом другом поговорим на заседании.

  • Какие навыки приводят к успеху?
  • Список навыков постоянный или пополняющийся?
  • Как формируются нужные навыки?
  • Учиться самостоятельно или найти наставника?
  • Какой навык самый главный?

Эксперты и спикеры:

Марина Гусева, бизнес-ментор, эксперт по системам управления для бизнеса. Реализовала проекты по внедрению систем управления для крупных российских и международных компаний: Nokia Siemens Networks, СДЭК, НОВЭКС, Командор. Управленческий опыт более 17 лет.

Атланова Алина, соучредитель, коммерческий директор транспортно-экспедиционной компании «Люгрос»; соучредитель, директор (2004-2018гг) транспортной компании «Логран» (одна из крупнейших транспортно-экспедиционных компаний за Уралом); сооснователь и акционер ПАО «ГТМ», сооснователь, член правления Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП). Управленческий опыт более 20 лет.

Шумкин Евгений, арбитражный управляющий с 2011 года. Преподаватель Высшей школы бизнеса НГУЭУ (MBA стратегический менеджмент). Управляющий партнер юридической фирмы «Шумкин и партнеры». Управленческий опыт 16 лет.

Федосеева Галина, региональный тренер банка «Газпромбанк». Бизнес- тренер, методолог, фасилитатор, сертифицированный коуч ICF. Опыт в оценке, обучении, развитии персонала 14 лет.

Бурков Владимир, директор IT – компании «Business Upgrade». Эксперт в автоматизации бизнес – процессов. Продавец с 15-летним практическим опытом. Тренер коммуникационных навыков. Управленческий опыт 10 лет.

Дата: 28 октября 2021 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».
Стоимость участия: 700 руб.  Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru 
Регистрация обязательна  

Возраст: 18+
 

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Регионы: Сибирь

Теги : финансовое планирование управленческий учет управление бизнесом семинары для бизнеса прибыльный бизнес предпринимательство построение системы в бизнесе обучение мероприятия для бизнеса бизнес стратегия


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