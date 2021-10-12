Приставы закрыли в Бердске взрывоопасный объект

В Бердске судебные приставы приостановили деятельность газопровода потребительского кооператива «ЗаливГазМонтаж», сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверки производственного объекта государственный инспектор отдела по надзору за объектами трубопроводного транспорта, газопотребления и газораспределения Ростехнадзора выявил многочисленные нарушения.

— Отсутствует лицензия на осуществление деятельности, нет документов по подготовке и аттестации руководящего состава и инженерно-технического персонала, кроме того в кооперативе не осуществлялся производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном объекте. В случае аварии у организации отсутствует резерв финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий ЧП, — уточнили в УФССП России по Новосибирской области.

Чтобы не рисковать жизнью и здоровьем жителей города, Бердским городским судом принято решение о приостановлении деятельности газораспределительного пункта на 90 суток. Судебные приставы газопровод опечатали.