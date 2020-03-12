Управленческие провалы ― это школа руководителя

― Для меня управленческие провалы и факапы ― это тема, которая в психологии называется стресс-менеджмент. Здесь очень важны несколько аспектов.

Во-первых, провал ― это субъективное понятие. Для кого-то потеря 2 млн долларов ― это провал, для кого-то расход, а для кого-то инвестиция в обучение и работа над собственными ошибками.

Во-вторых, уровень провала зависит от уровня самооценки руководителя. Если самооценка высокая и руководитель в себе уверен, то он провал оценивает по-одному, а если низкая, то по-другому. В психологии есть два понятия мотивации избегания неудач. Если не вдаваться в их природу, то люди очень грубо делятся на две категории: достигаторы, которые стремятся к чему-то, и избегаторы ― стремящиеся избежать чего-то.

Все причины управленческих провалов и ошибок также можно разделить на две большие зоны: внутренние и внешние. Внешние связаны с рынками и непредсказуемы: упал доллар, госорганы запретили стройку, изменилось законодательство и т.д. Внутренние ― с психологией руководителя. Если он сам не очень уверен в том решении, которое он принимает, то чаще всего все оборачивается провалом. В профайлинге есть такая поговорка: «Если врете, то врите уверенно». Если принимаете какое-то решение, то можете колебаться у себя дома, но когда утром приходите в компанию, вы должны четко его высказать.

У нас психика устроена так, что все мы являемся чуть-чуть животными. То есть сначала на все провалы реагирует наша эмоциональная сфера, потом идет разум. Когда включаются эмоции, они выплескиваются в виде раздражения, злости, гнева, ярости, либо, наоборот, человек может «уйти в тень» и переваривать все внутри себя. Не нужно думать, что ваши факапы не заметили сотрудники. Даже если люди не понимают, что произошло, они на интуитивном уровне чувствуют ― «Акела промахнулся». Будучи в тревожном состоянии, они заражают провальными эмоциями остальных, распространяя слухи, которые обрастают новыми домыслами и… люди выходят на сайты поиска работы, постепенно начинают увольняться. И вот когда директор осознал свой факап, сделал работу над ошибками и выныривает из тени, он внезапно обнаруживает утечку кадров.

У психологов всегда есть список того, что можно делать до, в процессе и после стресса.

― До стресса вы можете юридически подстраховать риски, так как управленческие факапы чаще всего связаны с ними. Сложнее всего застраховать кадровые риски.

― Во время стресса, когда человек находится в неровном, несбалансированном состоянии, ему лучше вообще не принимать никаких решений. У каждого своя формула переваривания этого состояния: кто-то идет в лес, пострелять, в боулинг, кто-то лежит дома и смотрит кино.

― Что делать после стресса? Как практикующий психолог я вижу, что чаще всего ко мне на прием приходят именно на этой стадии. Я вижу, что провал провалу рознь. Иногда человеку кажется, что «все пропало!», а ты смотришь со стороны и понимаешь: там проблем ― «комар укусил». И наоборот, человек потерял 50 млн долларов, но его волнует не это, а то, что сказал его заместитель .

На самом деле я считаю, что управленческие провалы ― это школа руководителя, испытание. Есть мнение, что чем больше человек пройдет управленческих провалов, тем он будет более стойким. Не знаю… Есть счастливчики, у которых факапы случаются один-два раза за их бизнес-карьеру, и они живут счастливо.

Подготовлено по материалам выступления на февральском заседании «Клуба директоров»

Следующее заседание «Клуба Директоров» 26 марта 2020 года. Тема: «Личный бренд руководителя и бренд компании»