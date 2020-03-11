5 способов привлечь в свою компанию талантливую молодёжь

Именно от них зависит будущее страны, и на них делают ставку рекрутёры успешных компаний. Что можно сделать, чтобы в вашу организацию пришли молодые и амбициозные?

Главное отличие миллениалов — это даже не их молодость. Поколение миллениума формировалось совершенно в другой среде, нежели их родители. Бурное развитие информационных технологий оказало огромное влияние на нынешнюю молодёжь. Они с детства привыкли к многозадачности, они ценят высокую скорость реакции, они стремятся к индивидуальности и не терпят скуки. И, конечно, для привлечения «игреков» требуются совершенно другие методы подбора, не те, что работали 15-20 лет назад. Представляем вашему вниманию 5 способов привлечения талантливых молодых людей.

СПОСОБ 1. День открытых дверей

Несмотря на то, что метод не нов, это хороший способ заинтересовать молодёжь работой в вашей компании. Здесь вы сможете рассказать о направлениях работы, познакомить интересующихся с корпоративными ценностями вашей организации, представить свои преимущества по сравнению с конкурентами. День открытых дверей часто становится прологом к более глубокому дальнейшему взаимодействию.

СПОСОБ 2. Стажировка

Отлично зарекомендовали себя стажировки на рабочем месте. Пусть менеджер по персоналу заранее узнает у руководителей подразделений, кто из них готов взять помощников на время летних каникул или же на несколько часов в неделю в течение всего календарного года. Далее важно донести эту информацию до потенциальных стажёров — разместить её на вузовских досках объявлений и сайтах, на портале своей организации, а также в соцсетях. Особенно привлекательными стажировки будут в том случае, если вы станете их оплачивать.

СПОСОБ 3. Преддипломная практика

В организацию приглашаются студенты, которые ищут место для написания дипломной работы. Примерно так же, как при стажировке. В отличие от стажировок, такое сотрудничество требует от представителей вашей компании большей включённости. Но зато и результат будет более впечатляющим. Велика вероятность, что после защиты диплома молодой специалист захочет работать именно у вас. Но, конечно, только в том случае, если работа показалась ему интересной, а коллеги были приветливыми. Если во время практики студент выполняет работу, важную для вашей организации (а это идеальный вариант для обеих сторон), будет справедливым выплачивать ему зарплату.

СПОСОБ 4. Хакатоны и их аналоги

Термин «хакатоны» относится к сфере информационных технологий. Это форумы разработчиков, на которых специалисты решают общую задачу совместными усилиями. И хотя хакатоны являются способом найти новых IT-сотрудников, сам метод вполне может использоваться и компаниями, работающими в других областях. К примеру, консалтинговая компания или юридическое бюро может привлечь молодых специалистов на временную работу над крупным проектом. По завершении проекта лучших «игреков» можно пригласить к постоянному сотрудничеству.

СПОСОБ 5. Конкурсы

Амбициозные миллениалы любят побеждать, поэтому чемпионаты, олимпиады и конкурсы — отличный способ найти умных и целеустремленных молодых сотрудников. Причём такой формат поиска могут позволить себе организации различных направлений деятельности: рестораны и научные институты, отели и супермаркеты, IT-компании и туристические агентства. Победителей конкурса вы можете пригласить на стажировку с последующим трудоустройством.

Для привлечения молодёжи всеми вышеперечисленными способами необходимо не только желание, но и ресурсы приглашающей стороны. Важно помнить, что вам придётся потратить немало времени, чтобы быть наставником стажёра или организатором конкурса. Рассчитайте силы, заручитесь поддержкой сотрудников вашей компании, составьте чёткий план действий — это необходимые факторы успеха данных мероприятий.

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