«Управление финансами компании в кризис: 3 обязательных шага»

Обычному российскому бизнесу сейчас плохо или очень плохо. Но это не значит, что ничего нельзя сделать. Задача руководителя сегодня – быстро оценить ситуацию и принять необходимые меры, чтобы поднять бизнес из минуса до нуля. Особенно это важно в аспекте финансов.

Как взять финансы под контроль? На что вообще рассчитывать в данной ситуации? Приглашаем руководителей обсудить работающие инструменты и реальный опыт в управлении финансами.

Какие инструменты управления финансами стали в кризис жизненно важными? Без чего сейчас нельзя?

Антикризисные шаги: что делать, чтобы сохранить доходы, как анализировать и сокращать расходы?

Оптимизация и мобилизация всей компании как способ выжить в кризис. Как действовать?

Эксперты и спикеры:

Цин-Дэ-Шань Александр Андреевич (Томск), основатель сети спортивных клубов «Power Club», федеральной сети школ фитнес-тренеров, образовательной компании «KADS Academy». Управленческий опыт 14 лет.

Гусева (Гуляева) Марина, генеральный директор и совладелец Сибирского офиса ГК «ИНТАЛЕВ», эксперт по системам управления. В 2006 году с нуля создала и возглавляет сибирский офис международной группы компаний «ИНТАЛЕВ». Управленческий опыт 20 лет.

Соколова Елена, владелец консалтинговой компании «АЛС», аттестованный налоговый консультант, эксперт в области управления финансов, бюджетирования, организационного проектирования. Управленческий опыт более 15 лет.

Дорофеев Виталий, владелец компании «Вектор-Азия» (импорт грузов, аутсорсинг ВЭД). Управленский опыт 18 лет.

Ауматсу Ана (СПб), руководитель, эксперт в области финансового аудита, бухгалтерского аутсорсинга. Управленческий опыт более 20 лет. Также журналист, художник, модельер, автор коллекций одежды.

Дата: 28 мая 2020 года Время: 12.00 (МСК)

Место: онлайн трансляция

Стоимость участия: 400 руб.

Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru

Регистрация обязательна здесь.

Возраст 18+

Фото предоставлено Клубом Директоров