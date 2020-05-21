В регионе 80 молодых семей получат господдержку на приобретение жилья

Программа господдержки молодых семей реализуется в регионе последние пять лет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— За 2015-2019 годы в рамках реализации программы государственную поддержку на улучшение жилищных условий получила 601 семья. На эти цели было направлено более 548 млн рублей – это средства федерального и регионального бюджетов. В 2020 году реализация программы позволит обеспечить жильем с участием бюджетных средств почти 80 молодых семей, — рассказал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

По его словам, мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведется в рамках государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 352-п.

Программа направлена на оказание молодым семьям помощи в виде предоставления единовременной денежной субсидии. К молодым относятся семьи, где возраст обоих супругов не превышает 35 лет. Условиями программы предполагается, что, наряду с бюджетными, заявители вложат и свои средства.

Отмечается, что на реализацию программы в 2020 году предусмотрено финансирование в объеме 76,2 млн рублей, из которых 21,2 млн – средства федерального бюджета, 55 млн рублей составляют средства регионального бюджета. На эти средства 77 молодых семей Новосибирской области смогут улучшить свои жилищные условия. 74 семьи уже получили свидетельства о праве на получение социальной выплата, одна семья уже реализовала его.

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