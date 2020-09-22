Управление персоналом в новых реалиях. Комплексный подход

6 октября в 19.00 (по Новосибирску) КГ «Управленческая практика» приглашает вас на бесплатную онлайн-встречу по HR. Обсудим, как управлять персоналом в условиях постоянно меняющейся внешней среды. Разберем комплексный подход в HR: как искать, развивать и мотивировать сотрудников сегодня.

Что будет на онлайн-встрече

Эксперт КГ “Управленческая практика” Артем Галимов расскажет, чем может быть полезен организации комплексный взгляд на HR-процессы. Объяснит, как выстроить эффективную систему управления следующими параметрами.

Изменение штатной численности сотрудников в компании.

Сегодня как никогда необходимо взвешенно принимать решение о необходимости расширения или оптимизации штата. Ряд текущих производственных задач могут решаться разными способами, в том числе и без изменения штатной численности (например, за счет перераспределения их среди коллектива при грамотном планировании работ и эффективной мотивации).

Поговорим о том, как меняется рынок труда, и что происходит с процессами поиска, отбора, найма и адаптации сотрудников.

Управление мотивацией.

Как сделать так, чтобы в условиях удаленной работы не снижались доверие, вовлеченность и эффективность персонала.

Обсудим оптимальную систему управления, контуры мониторинга и контроля, а также варианты их реализации в компании.

Развитие персонала.

Ненормированный график, интенсивный режим работы, несвоевременная обратная связь от руководителя и коллег, ослабление социальных связей — все это может привести к эмоциональному выгоранию сотрудников.

Разберем, какие новые компетенции и навыки стоит развивать, чтобы избежать таких последствий.

Корпоративная культура.

Обсудим, как выстраивать внутренние коммуникации, как доносить базовые ценности до сотрудников и поддерживать корпоративные традиции в новых реалиях.

Для кого онлайн-встреча

собственники бизнеса,

HR-директора компаний,

сотрудники HR-подразделений,

индивидуальные предприниматели.

Спикер

Артём Галимов, эксперт КГ «Управленческая практика», директор по персоналу и организационному развитию ГК «Теплострой», консультант по управлению персоналом, карьерный коуч.

20 лет опыта работы в области управления персоналом, из них — 10 лет в должности директора по персоналу. Реализовывал проекты по организации образовательных мероприятий и созданию корпоративного учебного центра.

Модератор

Олег Руденко, консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты», тьютор МИМ ЛИНК и Новосибирской Открытой Школы Бизнеса.

Более 20 лет управленческого опыта в бизнесе: продажи и маркетинг; создание и реализация корпоративных стратегий, управление сложными организационными изменениями, HRD.

Формат проведения

Онлайн-встреча пройдет на платформе Zoom. У вас будет возможность в режиме реального времени задать вопросы эксперту.

Продолжительность встречи — 1 час 20 мин.

Участие бесплатное. Количество участников ограничено. Необходима регистрация.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами