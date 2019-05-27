Уроками электробезопасности от специалистов АО «РЭС» удалось охватить более 11 000 школьников

В рамках целевой программы мероприятий по профилактике электротравматизма среди населения специалисты акционерного общества «Региональные электрические сети» продолжают вести системную профилактическую работу с учащимися в учебных заведениях на всей территории Новосибирской области.

Общими усилиями специалистов всех филиалов АО «РЭС» за 4 месяца 2019 года удалось охватить профилактическими мероприятиями более 11 тысяч учащихся в 270 образовательных учреждениях. При этом почти половину от общего количества школ энергетики посетили за апрель. Всего на 2019 год запланировано проведение профилактических занятий в более чем 800 учебных заведениях города и области.

Отдельно стоит отметить положительную динамику проведения уроков электробезопасности по филиалам Общества. Специалистам филиалов АО «РЭС» «Западные электрические сети» и «Чулымские электрические сети» удалось значительно увеличить количество посещенных учебных заведений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – в 2 и 1,5 раза соответственно. По абсолютным показателям безусловным лидером является филиал «Татарские электрические сети» АО «РЭС», специалистам которого удалось привлечь на уроки электробезопасности 3,5 тысячи учащихся из 115 школ. За 4 месяца этот филиал уже выполнил 80 % от годового плана мероприятий.

В процессе профилактических занятий специалисты Общества рассказывают ребятам о правилах безопасного поведения с электричеством и демонстрируют предупреждающие знаки и таблички по электробезопасности. Кроме того, детям показывают инструменты и существующие средства защиты от поражения электрическим током (защитные каски, диэлектрические перчатки и боты), которые они могут примерить. А для повышения эффективности профилактической работы в АО «РЭС» используется целый комплекс наглядных раздаточных материалов (листовки и плакаты), которые распространяются на каждом мероприятии.

Помимо типовых уроков электробезопасности, которые проводятся в городских и сельских школах, целенаправленная профилактическая работа АО «РЭС» включает в себя и другие направления, в том числе:

организация экскурсий на объекты электросетевого хозяйства;

размещение тематических публикаций в печатных СМИ и сюжетов в эфире телевизионных каналов;

выступление специалистов компании на семинарах, конференциях и совещаниях для педагогов и родителей;

и многое другое.

В АО «РЭС» уделяют особое внимание профилактике электротравматизма среди подрастающего поколения, потому что именно в детском и подростковом возрасте закладываются азы безопасного поведения (в том числе вблизи энергообъектов и электроустановок), а также правильного и безопасного обращения с электричеством в быту.

К тому же, совсем скоро начнутся летние каникулы, когда ребята проводят массу свободного времени на улице, и тогда знания правил электробезопасности будут особенно полезны. Поэтому специалисты АО «РЭС» продолжали работу по профилактике детского электротравматизма, не сбавляя активности, вплоть до конца учебного года.

Фото предоставлено пресс-службой компании