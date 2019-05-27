8 важных правил безопасности банковской карты

При соблюдении несложных правил, банковская карта – современный, надежный и безопасный носитель денежных средств. Однако, в последнее время в СМИ все чаще появляется информация о новых видах мошенничества с банковскими картами и счетами.

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников и обеспечить безопасность своих денежных средств, клиенту необходимо:

Подключить смс-информирование для контроля всех операции по карте;

Не сообщать никому по телефону, в личной беседе, смс, сообщениях электронной почты и мессенджерах следующую информацию: номер, срок действия, код безопасности, пин-код карты, разовые пароли для подтверждения операций в дистанционных сервисах банка и сети Интернет;

Не хранить эту информацию на компьютере, в телефоне или на бумажном носителе, к которому имеют доступ другие лица;

Не хранить данные карты рядом с картой;

Не проводить операции по инструкциям, полученным от третьих лиц;

При безналичных расчетах по карте не выпускать её из поля зрения, пользоваться переносным POS-терминалом;

Вводить пин-код так, чтобы никто не смог увидеть важную комбинацию цифр;

Совершая покупки в сети Интернет, пользоваться надежными сайтами, адрес которых начинается с «https://», и рассчитываться виртуальной картой.

Несмотря на то, что мошенники используют самые изощренные способы, чтобы завладеть денежными средствами, банковские технологии всегда идут на шаг впереди. Современные карты и банкоматы оснащены инновационными системами защиты для предотвращения любого рода мошенничеств. Кроме того, все операции, которые осуществляются по карте, в автоматическом режиме анализируются банком и при возникновении подозрительной активности, банк может связаться с клиентом для уточнения реальности их совершения именно владельцем карты.

— Обмануть человека, в силу его доверчивости, сегодня гораздо проще, чем компьютер, поэтому, не стоит принимать помощь от посторонних лиц при совершении операций через банкомат, а также следует быть аккуратным при наборе пин-кода, чтобы не были видны ваши действия на клавиатуре, — комментирует заместитель генерального директора Банка «Левобережный» Артем Зенков.

Если мошеннические действия всё же были совершены, незамедлительно обратитесь в информационно–справочную службу банка по номеру 8-800-3333-555, чтобы банк своевременно заблокировал дальнейшие операции по карте и счету. После подайте заявление в полицию, чтобы зафиксировать случай снятия денежных средств и найти виновных.

Подробные условия по безопасности банковской карты можно посмотреть на сайте банка в разделе Банковские карты / Полезная информация / Правила безопасного использования банковских карт и сервисов ДБО.

Фото: pixabay.com, автор- TheDigitalWay