8 важных правил безопасности банковской карты

При соблюдении несложных правил, банковская карта – современный, надежный и безопасный носитель денежных средств. Однако, в последнее время в СМИ все чаще появляется информация о новых видах мошенничества с банковскими картами и счетами.
Чтобы не попасться на уловки злоумышленников и обеспечить безопасность своих денежных средств, клиенту необходимо:
Несмотря на то, что мошенники используют самые изощренные способы, чтобы завладеть денежными средствами, банковские технологии всегда идут на шаг впереди. Современные карты и банкоматы оснащены инновационными системами защиты для предотвращения любого рода мошенничеств. Кроме того, все операции, которые осуществляются по карте, в автоматическом режиме анализируются банком и при возникновении подозрительной активности, банк может связаться с клиентом для уточнения реальности их совершения именно владельцем карты.
— Обмануть человека, в силу его доверчивости, сегодня гораздо проще, чем компьютер, поэтому, не стоит принимать помощь от посторонних лиц при совершении операций через банкомат, а также следует быть аккуратным при наборе пин-кода, чтобы не были видны ваши действия на клавиатуре, — комментирует заместитель генерального директора Банка «Левобережный» Артем Зенков.
Если мошеннические действия всё же были совершены, незамедлительно обратитесь в информационно–справочную службу банка по номеру 8-800-3333-555, чтобы банк своевременно заблокировал дальнейшие операции по карте и счету. После подайте заявление в полицию, чтобы зафиксировать случай снятия денежных средств и найти виновных.
Подробные условия по безопасности банковской карты можно посмотреть на сайте банка в разделе Банковские карты / Полезная информация / Правила безопасного использования банковских карт и сервисов ДБО.
Фото: pixabay.com, автор- TheDigitalWay
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