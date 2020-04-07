Уровень воды в Оби в паводок ожидается до 420 см

— Уже понятно, что паводок 2020 года нам не удастся пройти так легко, как в 2018-2019 годах. По предварительным прогнозам, с мая уровень воды в Оби будет подниматься до 420 см и он, возможно, продержится весь май, может июнь, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

По его данным, под подтопление может попасть до 300-400 дачных участков 9 садовых обществ на территории Советского и Первомайского районов. На реке Иня уже начался ледоход.

— Пока уровни воды в Оби, с учетом подпора, который будет давать река Иня, достаточно высокие, — констатировал Орлов. — Подтопление дачных обществ в Первомайском и Советском районах начинается с 360 см.

8-9 апреля МЧС запланировал проведение авиаразведки, а также оперативных подрывов на реках Карасук и Иня.

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