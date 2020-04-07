Сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности перенесены

Правительство РФ приняло меры по поддержке бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее предпринимательство. Соответствующее постановление от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

В частности, субъектам малого и среднего бизнеса, которые включены в реестр МСП и ведут деятельность в пострадавших отраслях (перечень определяется Правительством РФ), перенесены сроки уплаты налогов:

На шесть месяцев:

налога на прибыль, единого сельскохозяйственного налога и налога по УСН за 2019 год;

налогов (авансовых платежей) за март и первый квартал 2020 года (за исключением НДС, НПД и налогов, уплачиваемых налоговыми агентами);

На четыре месяца:

налогов (авансовых платежей) за апрель – июнь, второй квартал и первое полугодие 2020 года;

налога по патенту, срок уплаты которого приходится на второй квартал 2020 года;

На три месяца:

НДФЛ с доходов индивидуальных предпринимателей за 2019 год.

Также для указанных организаций продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в тех регионах, где установлены авансовые платежи):

за первый квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года включительно;

за второй квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года включительно.

Для микропредприятий из пострадавших отраслей продлевается срок уплаты страховых взносов:

на шесть месяцев — за март-май 2020 года;

на четыре месяца — за июнь-июль и по страховым взносам, исчисленным с суммы дохода более 300 тысяч рублей.

Для всех организаций и ИП переносится срок представления налоговой отчетности:

на три месяца:

деклараций, расчетов по авансовым платежам (кроме НДС и расчетов по страховым взносам), расчетов, представляемых налоговыми агентами, бухгалтерской отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 года;

до 15 мая 2020 года — налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам за первый квартал 2020 года.

Также на три месяца продлевается срок представления:

финансовой информации о клиентах – иностранных налоговых резидентах за 2019 год и предыдущие отчетные годы организациями финансового рынка;

заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.

В постановлении также говорится о приостановлении до 31 мая 2020 года включительно вынесения решений о выездных налоговых проверках, в том числе, повторных, а также проведения уже назначенных проверок. Это же касается проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации.

До 31 мая 2020 года налоговыми органами не будут блокироваться расчетные счета в банке, если декларация или расчет по страховым взносам представлены несвоевременно.

Также до начала июня сняты запреты на открытие банковских или лицевых счетов при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, а также запреты на расходование средств с заблокированных счетов медицинских организаций на покупку медицинских изделий или лекарств.

При получении требований о представлении документов, пояснений с 1 марта по 1 июня 2020 года срок их представления для налогоплательщиков также продлевается:

на 10 рабочих дней – по требованиям по НДС;

на 20 рабочих дней – в остальных случаях.

Не будут налагаться штрафы по статье 126 НК РФ в случае несвоевременного представления документов или иных сведений с 1 марта по 31 мая 2020 года включительно.

Кроме того, на полгода увеличены предельные сроки направления требований об уплате налогов и принятия решения о взыскании налогов.

Также организации и индивидуальные предприниматели, в том числе не являющиеся субъектами МСП, ведущие деятельность в пострадавших отраслях, смогут получить индивидуальные отсрочки (рассрочки). Для этого необходимо обратиться с заявлением в налоговый орган.

Одно из условий для получения отсрочки или рассрочки по уплате налогов – это снижение доходов более чем на 10%. На эту меру поддержки смогут рассчитывать и те, кто получил убыток, при условии, что в 2019 году зафиксирована прибыль. В зависимости от выполнения определенных в постановлении условий могут быть предоставлены:

отсрочки — на срок до года (до шести месяцев – без представления обеспечения);

рассрочки — на срок до трех лет, а крупнейших налогоплательщиков, стратегических, системообразующих и градообразующих организаций до пяти лет.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области