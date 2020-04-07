Сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности перенесены

Правительство РФ приняло меры по поддержке бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее предпринимательство. Соответствующее постановление от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.
В частности, субъектам малого и среднего бизнеса, которые включены в реестр МСП и ведут деятельность в пострадавших отраслях (перечень определяется Правительством РФ), перенесены сроки уплаты налогов:
На шесть месяцев:
На четыре месяца:
На три месяца:
Также для указанных организаций продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в тех регионах, где установлены авансовые платежи):
Для микропредприятий из пострадавших отраслей продлевается срок уплаты страховых взносов:
Для всех организаций и ИП переносится срок представления налоговой отчетности:
на три месяца:
деклараций, расчетов по авансовым платежам (кроме НДС и расчетов по страховым взносам), расчетов, представляемых налоговыми агентами, бухгалтерской отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 года;
до 15 мая 2020 года — налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам за первый квартал 2020 года.
Также на три месяца продлевается срок представления:
В постановлении также говорится о приостановлении до 31 мая 2020 года включительно вынесения решений о выездных налоговых проверках, в том числе, повторных, а также проведения уже назначенных проверок. Это же касается проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации.
До 31 мая 2020 года налоговыми органами не будут блокироваться расчетные счета в банке, если декларация или расчет по страховым взносам представлены несвоевременно.
Также до начала июня сняты запреты на открытие банковских или лицевых счетов при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, а также запреты на расходование средств с заблокированных счетов медицинских организаций на покупку медицинских изделий или лекарств.
При получении требований о представлении документов, пояснений с 1 марта по 1 июня 2020 года срок их представления для налогоплательщиков также продлевается:
Не будут налагаться штрафы по статье 126 НК РФ в случае несвоевременного представления документов или иных сведений с 1 марта по 31 мая 2020 года включительно.
Кроме того, на полгода увеличены предельные сроки направления требований об уплате налогов и принятия решения о взыскании налогов.
Также организации и индивидуальные предприниматели, в том числе не являющиеся субъектами МСП, ведущие деятельность в пострадавших отраслях, смогут получить индивидуальные отсрочки (рассрочки). Для этого необходимо обратиться с заявлением в налоговый орган.
Одно из условий для получения отсрочки или рассрочки по уплате налогов – это снижение доходов более чем на 10%. На эту меру поддержки смогут рассчитывать и те, кто получил убыток, при условии, что в 2019 году зафиксирована прибыль. В зависимости от выполнения определенных в постановлении условий могут быть предоставлены:
Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области
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