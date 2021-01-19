Ушла из жизни глава Новосибирского филиала Банка «Открытие»

В ночь на 19 января в возрасте 56 лет ушла из жизни старший вице-президент, управляющий филиалом «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие» Ирина Демчук. Эту информацию Infopro54 подтвердили в банке. Причина смерти пока не называется.

Ирина Демчук родилась в городе Далматово Курганской области. Окончила с отличием Новосибирский институт советской кооперативной торговли. Получила степени кандидата экономических наук и доцента. Профессиональную деятельность в банковской сфере начала в 1993 году. В 2009-2014 году Ирина Демчук возглавляла филиал «Номос-банка», а с 2014 года занимала пост старшего вице-президента — управляющего корпоративным новосибирским филиалом банка «Открытие». В 2018 году Ирина Демчук была назначена бизнес-лидером банковского бизнеса группы «Открытие» в Новосибирской области.

За профессиональные достижения и вклад в социально-экономическое развитие региона Ирина Демчук была отмечена почетными грамотами администрации города и области, городской торгово-промышленной палаты. Неоднократно становилась победителем финансовых и банковских конкурсов, получала звание «Банкир года».

Редакция Infopro54 выражает соболезнования родным и коллегам Ирины Николаевны.