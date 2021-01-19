Как сибирякам вернуть проценты по кредиту

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Тем, кто выполнит все указанные условия, банк вернет всю сумму процентов, уплаченных по кредиту с даты участия в акции. Проценты возвращаются на счет клиента в течение 5 рабочих дней после полного погашения кредита.

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Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка nskbl.ru.

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