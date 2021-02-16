Услуги для бизнеса — грузоперевозки в Новосибирске

Компания Транс Лидер – это ведущая транспортная компания в Новосибирске и области. Благодаря широкой географии маршрутов и развитой сети филлитов, Транс Лидер продолжает активное развитие на рынке транспортных услуг.
Бесперебойная и слаженная работа нашей компании способствует стабильному развитию бизнеса в регионе. Мы ежедневно помогаем тысячам клиентов решать сложные логистические задачи за разумные деньги и в короткие сроки.
Сотрудничество с предпринимателями и бизнес логистика – ключевое направления в работе компании. Среди наших клиентов есть малый бизнес, региональные предприниматели, а также крупные федеральные сети.
Транс Лидер отвечает всем требованиям современного бизнеса. Для небольших, но регулярных поставок мы предлагаем перевозку сборным грузом, а для транспортировки крупногабаритного груза Транс Лидер предлагает машины грузоподъемностью от 0,5 до 20 тонн.
На сегодняшний день компания регулярно осуществляет рейсы по направлениям: Кемерово, Омск, Владивосток, Хабаровск, Красноярск, а также регулярные грузоперевозки по Новосибирску и области.
Для клиентов мы разработали удобный калькулятор, что позволяет оперативно рассчитать стоимость перевозки груза по выбранному маршруту сразу на сайте.
Для оформления заказа клиенты компании всегда могут позвонить менеджеру напрямую, или оставить сообщение в чате на сайте. Сотрудники быстро отреагируют на полученную информацию, уточнят все необходимые детали для расчета и ответят на все вопросы клиента касаемо доставки и сроков.
Для оперативного получения информации и ценах и тарифах клиенты также могут воспользоваться калькулятором и оставить заявку там же, по окончании расчета.
Чтобы рассчитать в калькуляторе стоимость услуг для определенного груза или маршрута, достаточно указать три параметра:
Новосибирская транспортная компания ТрансЛидер – надежный бизнес-партнер в сфере транспортных и логистических услуг.
Фото с сайта ТрансЛидер
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