Услуги для бизнеса — грузоперевозки в Новосибирске

Компания Транс Лидер – это ведущая транспортная компания в Новосибирске и области. Благодаря широкой географии маршрутов и развитой сети филлитов, Транс Лидер продолжает активное развитие на рынке транспортных услуг.

Бесперебойная и слаженная работа нашей компании способствует стабильному развитию бизнеса в регионе. Мы ежедневно помогаем тысячам клиентов решать сложные логистические задачи за разумные деньги и в короткие сроки.

Из чего складывается сильная компания:

Полный спектр услуг в сфере перевозок;

Лояльные цены и низкие тарифы;

Качественный сервис;

Широкая география маршрутов;

Профессионализм и ответственность перед клиентом.

Транспортные услуги для бизнеса.

Сотрудничество с предпринимателями и бизнес логистика – ключевое направления в работе компании. Среди наших клиентов есть малый бизнес, региональные предприниматели, а также крупные федеральные сети.

Транс Лидер отвечает всем требованиям современного бизнеса. Для небольших, но регулярных поставок мы предлагаем перевозку сборным грузом, а для транспортировки крупногабаритного груза Транс Лидер предлагает машины грузоподъемностью от 0,5 до 20 тонн.

На сегодняшний день компания регулярно осуществляет рейсы по направлениям: Кемерово, Омск, Владивосток, Хабаровск, Красноярск, а также регулярные грузоперевозки по Новосибирску и области.

Дополнительные сервисы.

Для клиентов мы разработали удобный калькулятор, что позволяет оперативно рассчитать стоимость перевозки груза по выбранному маршруту сразу на сайте.

Основные наши направления по сборным грузам (модальным)

Новосибирск-Кемерово

Кемерово-Новосибирск

Новосибирск-Омск

Омск-Новосибирск

Новосибирск-Красноярск

Новосибирск-Хабаровск

Новосибирск-Владивосток

Кемерово-Омск

Кемерово-Красноярск

Кемерово-Хабаровск

Кемерово-Владивосток

Омск-Кемерово

Омск-Красноярск

Омск-Хабаровск

Омск-Владивосток

Как сделать заказ?

Для оформления заказа клиенты компании всегда могут позвонить менеджеру напрямую, или оставить сообщение в чате на сайте. Сотрудники быстро отреагируют на полученную информацию, уточнят все необходимые детали для расчета и ответят на все вопросы клиента касаемо доставки и сроков.

Для оперативного получения информации и ценах и тарифах клиенты также могут воспользоваться калькулятором и оставить заявку там же, по окончании расчета.

Чтобы рассчитать в калькуляторе стоимость услуг для определенного груза или маршрута, достаточно указать три параметра:

вес груза

пункт отправления

пункт доставки

Новосибирская транспортная компания ТрансЛидер – надежный бизнес-партнер в сфере транспортных и логистических услуг.