В Иркутске протестируют модели ревитализации советской застройки для сейсмоактивных регионов

Стартовала 22-я сессия Международного Байкальского зимнего градостроительного университета в Иркутске, инициированная Фондом ДОМ.РФ и Межрегиональным Фондом поддержки стратегических инициатив «Байкальские стратегии».

— В этот раз основная тема образовательной сессии посвящена регенерации городских пространств с учетом применения Стандарта комплексного развития территории (КРТ). Это актуальная в масштабах всей страны задача, которая позволит улучшить и обезопасить жилищные условия миллионов семей. Кейсы, разработанные участниками Байкальского воркшопа, будут предложены для реализации в Иркутске и могут использоваться при дальнейшей работе с аналогичными задачами в других регионах, — рассказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

По его словам, программа сессии будет состоять из двух образовательных модулей. Онлайн модуль пройдет с 15-го по 28-е февраля, офлайн модуль пройдет в Иркутске с 6-го по 20-е марта. Результатом работы молодых градостроителей станут концепции развития нескольких участков в Иркутске. Участники предложат модели поэтапного расселения на участках типовой советской застройки панельными домами с дефицитом сейсмостойкости.

— Мы заинтересованы в проведении таких мероприятий. Очень важно, что в этом году зимний университет поддержал Фонд ДОМ.РФ. Совместно нам предстоит провести серьезную работу по разработке стратегии развития города Иркутска, а также Прибайкальской территории, в частности п. Листвянка, города Байкальск, поселка Большое Голоустное, острова Ольхон. Тем более, что 2021 год объявлен Годом Байкала в Иркутской области, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Еще два проекта будут созданы для участков, планируемых к реализации на аукционах ДОМ.РФ. Концепции застройки, разработанные участниками Зимнего университета, будут предложены для инвесторов – победителей аукционов, а помощь в практической реализации проекта они смогут получить с помощью механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.