Успейте открыть вклад с повышенной ставкой в Банке Акцепт!

Знаете ли вы, что при выборе вклада стоит обратить внимание не только на его доходность, но и на прочие не менее важные условия? Такие как: срок, минимальную сумму, возможность пополнить или снять до конца срока и т.п. Важно подобрать вклад, который будет отвечать всем вашим запросам.
Преимущество вклада «Высший пилотаж» от АО «Банк Акцепт» не только в повышенной ставке – до 5% годовых, но и в ее сохранении при досрочном расторжении. То есть выплаченные вам проценты не пересчитываются и сохраняются в полном объеме. Проценты зачисляются ежеквартально, на счет Банка Акцепт.
Условия вклада:
Кроме того, в Банке Акцепт существует широкая линейка других вкладов, и вы всегда сможете подобрать тот, который подходит именно вам.
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Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru
Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
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