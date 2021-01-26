Итоги протестных выходных в Новосибирске

Уже аукнулось

Акция сторонников Алексея Навального, собравшая по подсчетам активистов Новосибирского штаба Навального порядка 4 тысяч человек, не обошлась без последствий для некоторых из них. В частности, по подсчетам сайта «ОВД-инфо», задержаны были около 100 протестующих. Они доставлены в полицейские отделения разных районов Новосибирска. Один из участников — Андрей Терехин — сообщил на своей странице в соцсети, что его везут в Октябрьское РОВД, депутат горсовета Антон Картавин был с десятком своих товарищей отправлен в РОВД Дзержинского района. Как следует из видео, размещенных участниками в соцсетях, одних задерживали во время шествия, других — во время митинга, многих — уже после окончания мероприятия, участники которого разошлись гулять по городским улицам. Новосибирск по количеству задержанных занял четвертое место, уступив Москве (1,4 тысячи человек), Санкт-Петербургу (557) и Казани (122). Некоторых уже отпустили на свободу.

— В связи с этим мы временно перешли на удаленную работу, — сообщают в штабе. — Но мы остаемся на связи.

Пустой «Гайд-парк» и другие странности

Напомним, что поводом для проведения протестной акции стало задержание в Москве Алексея Навального, после чего его соратники заявили о проведении в городах России шествий и митингов 23 января. Накануне этой даты в Новосибирске был арестован руководитель областного штаба Навального, депутат горсовета Сергей Бойко. Он почти на месяц оставлен в спецприемнике. Также под арест попала активист штаба Елена Носковец, которую суд арестовал на 8 суток как организатора митинга. Под арестом, по информации штаба Навального, находятся активисты Кирилл Левченко (9 суток) и Даниил Маркелов (10 суток).

Как уже сообщалось, официальным поводом для санкций к организаторам митинга стало то, что она проводилась без выполнения требований, прописанных в законодательстве. В частности, участники не подали уведомление в мэрию о предстоящей акции, что изначально поставило ее проведение вне закона. С другой стороны, сотрудников правоохранительных органов не было на официально заявленном на 23 января мероприятии, которое должно было пройти буквально по соседству с площадью Ленина, в так называемом «Гайд-парке» — площадке около театра «Глобус». Неизвестные подали в мэрию заявку о проведении публичной акции на этом месте практически на целый день до 22 часов. Оно не была отозвано, но и мероприятие в итоге не состоялось. На этот факт обратил внимание депутат горсовета Александр Бурмистров, показав видео совершенно пустого «Гайд-парка» на своей странице в соцсети. Кто заявился, но так и не пришел, какое мероприятие предполагалось на весь день, депутату, по его словам, неизвестно. В комментариях к посту некоторые из общественников разглядели в этом факте «уши» новосибирской мэрии.

— Знаем, проходили, делали заявки на проведение митингов, — сообщает жительница Новосибирска Татьяна Тужина. — Никто из заявивших не являлся, а нам отказывали.

Общественник Андрей Никитин добавляет, что в прошлом году провели на этой площадке 4 акции:

— Все акции мэрия отказалась согласовывать, хотя, казалось бы, такого согласования и не требуется. По данным акциям на меня лично составлены 4 протокола за нарушение ФЗ-68 и режима «повышенной готовности». В феврале будут 4 суда. По моему товарищу суд уже вынес предупреждение. Вероятно, мэрия заблокировала площадку у «Глобуса» на всякий случай (такие вещи делались и ранее).

Помимо загадочной заявки на несуществующее мероприятие, не менее загадочно выглядит и сообщение о том, что акция в поддержку Навального в Новосибирске не состоится вообще.

— В связи с последними событиями мы решили отказаться от мероприятия 23 января, — говорится в сообщении, которое рассылалось накануне акции пользователям соцсетей. — Спасибо, что хотел нас поддержать! Проведи этот день в кругу близких!

Новосибирские навальнисты заявляли, что это сообщение — фейк.

— Мы не рассылаем ничего в личные сообщения! — сообщали в штабе Навального 22 января. — Завтра мы выходим к Дому офицеров.

Еще на одно странное сообщение в соцсетях обратили внимание сотрудники Следственного управления СК по Новосибирской области.

— Неустановленные пользователи соцсетей опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления сотрудникам полиции во время несанкционированной акции «#СвободуНавальному!», — сообщают в ведомстве. — Установлено лицо, осуществлявшее призывы. Им оказался 20-летний житель Новосибирска. Подозреваемый задержан, дал показания относительно осуществляемой им переписки в сети «Интернет» с иными пользователями.

25 января, как сообщили в Следственном комитете, молодому человеку было предъявлено обвинение.

При этом стоит отметить, что поджогов, взрывов и других фактов насилия на акции 23 января в Новосибирске не наблюдалось. Ее участники прошли от Дома офицеров до площади Ленина, скандируя лозунги.

Отцы и дети

Немало споров среди пользователей соцсетей вызвал вопрос, насколько активно навальнисты вовлекают в свои акции несовершеннолетних.

— Наших детей призывают оставить дома паспорт, блокировать телефон, не сообщать родителям о своем местоположении и собираться в определенных местах, — сообщал председатель областной организации «Совет отцов» Сергей Майоров. — По сути, это призывы к участию наших детей в несанкционированных митингах. Они хотят использовать школьников с неокрепшими умами, прикрыться ими. Организаторы и активисты этих акций делают акцент на детское любопытство, юношеский максимализм и коллективное чувство подростков, пользуясь возрастной неосведомленностью детей и их малым жизненным опытом. С таким же успехом эти люди завтра могут начать призывать к массовому самоубийству в знак протеста, и за ними точно так же пойдут неокрепшие умы.

В качестве подтверждения Майоров и его единомышленники демонстрируют скриншот страницы одной из соцсетей, где, по их словам, от организаторов шел призыв к несовершеннолетним. Однако по данной картинке нельзя сделать вывод, действительно ли такой призыв был адресован исключительно детям.

Оппоненты «отцов» демонстрируют фото других политических мероприятий, где дети гораздо меньшего возраста одеты в символику официальных политических партий или позируют на фото рядом с партийными деятелями.

Выводы будут сделаны

Бурные выходные на улицах сменились полной тишиной в органах новосибирской власти. В частности, на оперативном совещании в областном правительстве утром понедельника о прошедшей акции и последствиях для ее участников ни словом не обмолвились ни губернатор области Андрей Травников, ни мэр Новосибирска Анатолий Локоть, ни главный областной полицейский Андрей Кульков. Напомним, что первый неоднократно довольно резко высказывался в отношении менее масштабных нарушений «режима повышенной готовности», отправляя их инициаторов проводить время на болотах с лягушками. Второй стал одним из авторов обращения на имя председателя горсовета Новосибирска Дмитрия Асанцева, с подачи которого комиссия по депутатской этике вызывала «на ковер» депутатов Сергея Бойко и Хельгу Пирогову. Наконец, подчиненные третьего были массово мобилизованы на акцию 23 января, где проводили аресты ее участников. Но в оперативном докладе Кулькова о нарушениях законодательства, имеющих отношение к протестному мероприятию и к его участникам, не говорилось.

— Представителям партий власти, представителям других системных оппозиционных партий нужно сделать выводы из тех событий, которые мы наблюдали в субботу. Нужно задать себе вопрос: почему при понятном неудовольствии части населения РФ, желании перемен, накопленном внутреннем протесте люди пошли не за какими-то системными предложениями и альтернативными программами, пускай и предлагаемыми другими политическими силами, а клюнули на манипулятора, который умело воспользовался своим эмоциональным интеллектом и передергиванием фактов. Конечно, нам нужно сделать выводы и, наверное, как-то скорректировать свои планы и действия в будущем, — заявил Травников.

Впрочем, во вторник на пресс-конференции губернатор, глава регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Травников прокомментировал свое отношение к митингам и Алексею Навальному.

По информации портала «ОВД-инфо», акции в поддержку Алексея Навального прошли в 16 городах России, по их итогам полиция задержала 3,7 тысячи человек.

Точка зрения

Как оценивают итоги протестной акции, ее причины и возможное развитие событий новосибирские политики и общественники (по материалам публикаций в соцсетях)?

Александр Бурмистров, депутат горсовета Новосибирска (КПРФ):

— Главный итог, как я его вижу, уже не только у властной элиты, но и у десятков тысяч политически активных граждан: закон теряет всякое уважение. Логику людей, кто вышел на улицы, понимаю так: уровень жизни падает, социальные лифты заблокированы, власть сотрясают коррупционные скандалы, от официальных лиц нет внятных ответов на вопросы расследований, в отношении оппозиции осуществляются политические репрессии, над Конституцией откровенно издеваются, выборы на уровне выше муниципального становятся фикцией, в стране нет закона. И если так, зачем закон соблюдать, просить какие-то согласования на митинги? Общий правовой нигилизм становится запредельным. Какие риски нас ждут при дальнейшем движении в эту сторону?.. Когда на улицах будет кровь и погибнет первый человек, логично же, что у организаторов появится как бы моральное право уже на более решительные действия? Уже есть вопрос: «А не к этому ли жителей страны готовят?» До какого предела будут подниматься ставки уличного противостояния? Пока выводы делать рано… При этом самое главное, что следует из официальных комментариев, власть не воспринимает эти митинги и рост протестных настроений как сигнал что-то реально менять в жизни страны. Значит, и дальше будет обваливаться уровень жизни, и дальше будут приниматься откровенно антинародные и репрессивные законы, и дальше гайки будут закручиваться, а государственные институты останутся декоративными. Соцопросы явно показывают, что запрос на перемены растет, но сверху эти перемены не предлагаются.

Ростислав Антонов, депутат горсовета (независимый):

— Наверное, самое важное, что общество вынесет из этой волны протестов — неприятие демонстративного богатства. Для достойной жизни миллиарды не нужны. Можно жить не унижаясь и с зарплатой в 30 тысяч, а можно красть у государства миллионы и быть ничтожеством. На самом деле, не важно, есть дворец у Путина или нет. Важно, что демонстрировать такое богатство станет неприлично. Человека поймут, если он заработанные деньги потратит на благое дело, вложит в развитие производства в России, научные разработки. Но не поймут никогда, если человек, зарабатывая в России, видит будущее своей семьи и детей за ее пределами и расходует деньги лишь на роскошь.

Виктор Козодой, бывший вице-губернатор Новосибирской области, общественный деятель:

— Рассматривать происходящее только как «черное–белое» или через противостояние «малоизвестный блогер–власть» — крайне упрощенный и примитивный подход. Итак, что мы имеем? Еще проходя лечение в Германии, господин Н. продолжил свои информационные атаки на первое лицо, распространяя информацию через интернет. От другой стороны распространили информацию, что будут предприняты меры, чтобы перевести господина. Н (за якобы систематические нарушения) из состояния «условного наказания» в отбывание реального срока. Позиции были определены — «непримиримая» позиция и готовность продолжения борьбы с одной стороны и реальная «угроза» получить реальный срок — с другой. Казалось, все ясно. Есть явный сигнал: вернешься — будешь арестован. И в разгар этого «противостояния» он объявляет, что скоро возвратится в Москву. Можно сделать вывод и зафиксировать, что это было осознанное решение — попасть под задержание и арест. Зачем ему? И что с этим было делать? Что и как сделали? Наблюдаем сценарий одной стороны, теперь что с этим сценарием делает другая сторона? В теории говорится: нельзя следовать «чужим сценариям», надо иметь свой и формировать свою повестку дня. А что увидели? Увидели, что объективно, по сути, было во многом «подыгрывание» предложенного сценария от господа Н.

Дмитрий Холявченко, экс-руководитель реготделения партии «Яблоко», общественный деятель: